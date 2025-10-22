Invitan a disfrutar del Festival “Catorce Catrinas y el Jergas”

MATEHUALA.- Del 27 de octubre al 2 de noviembre de este año el Pueblo Mágico de Real de Catorce llevará a cabo el Festival “Catorce, Catrinas y el Jergas”, un evento para celebrar el Día de Muertos con una semana llena de color, tradición y cultura.

Se exhorta a la gente de todo el Altiplano así como de otros municipios y estados de la República a que acudan a este lugar a celebrar una semana de cultura y tradición.

Durante el Festival “Catorce, Catrinas y el Jergas” habrá varias actividades para disfrutar como desfiles, concursos de catrinas, música, altares, exposiciones, recorridos, y muchas actividades más que harán una celebración inolvidable en este Pueblo Mágico.

El lunes 27 de octubre empezarán con “Huellitas” a las 4 de la tarde con la bendición de mascotas en la Iglesia, a las 5 de la tarde un concurso de disfraces de mascotas en el Centro Cultural de Catorce, lo recaudado de este evento será para los perros callejeros; el 28 de octubre Día de las Almas, a las 9:30 am un recorrido de Día de Muertos por las principales calles de la ciudad iniciando frente a la Presidencia, y a las10:30 am un evento cultural y presentación de altar de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

muertos en la Escuela Primaria Benito Juárez.

El 29 de octubre día del Film Festival, el 30 de octubre Día de los Olvidados, concursos de catrinas a las 5 de la tarde en el palenque, y se efectuará un desfile desde el túnel Ogarrio hasta el palenque, el 31 de octubre Día de los Ancestros, inauguración de altar de muertos a cargo de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Real de Catorce.

El 1 de noviembre Día de los Angelitos, tradicional comparsa de Xantolo a cargo de la comparsa La Cancha de Ébano y el punto de partida será en el túnel Ogarrio, para terminar en la alameda frente al panteón; el 2 de noviembre es el cierre del festival y habrá el recorrido La Muerte, salida del túnel Ogarrio a las 6 de la tarde, habrá Procesión del Silencio con velas, participarán personajes como la Muerte, la “Llorona”, entre otras deidades del inframundo.