Zheng Qinwen hace historia en Pekín

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BEIJING.- La campeona olímpica Zheng Qinwen ganó su primer título en dos años al derrotar a la campeona del Abierto de Francia, Mirra Andreeva, por 7-5, 6-4 el domingo en la final del Abierto de China.

Zheng cerró el partido en su primera oportunidad de punto de partido, al sacar un as al lado del revés de Andreeva, antes de dejarse caer a la pista sollozando de emoción.

La clasificación de Zheng se desplomó debido a una lesión en el codo: pasó del cuarto lugar del ranking mundial el año pasado, el mejor puesto de su carrera, al número 160 esta temporada. Llegó como número 54 a su torneo de casa con una invitación esta semana y ahora volverá al top 30, dijo la WTA.

Zheng, que ingresó como jugadora procedente de la fase previa en el Abierto de Estados Unidos en agosto, mostró que había recuperado su mejor nivel alcanzando los cuartos de final, tras remontar en dos ocasiones desventajas de 5-0 en partidos que ganó ante Madison Keys e Iga Swiatek.

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Pese a la derrota, Andreeva está lista para subir al mejor puesto de su carrera, el número 3. Tuvo tres puntos para ganar el primer set el domingo, con ventaja de 5-4, antes de que Zheng encadenara 11 puntos seguidos para cerrar el set.