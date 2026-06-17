Algunos autos eléctricos podrían enfrentar multas por su peso en la CDMX

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El aumento en el peso de los vehículos eléctricos ha provocado que algunos modelos comercializados en México queden sujetos a disposiciones que tradicionalmente aplicaban a unidades de carga.

De acuerdo con el artículo 29 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los vehículos con un peso superior a tres toneladas que se estacionen en pendientes deben colocar cuñas en las ruedas traseras para evitar desplazamientos en caso de una falla en el sistema de frenado.

La norma establece que el incumplimiento de esta disposición puede derivar en multas de entre 10 y 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de una sanción de un punto en la licencia de conducir. Actualmente, la multa podría alcanzar hasta 2 mil 346 pesos.

Entre los vehículos que superan el límite de peso se encuentran la GMC Hummer EV, que puede alcanzar hasta 4.5 toneladas; la Cadillac Escalade IQ, con aproximadamente 4.2 toneladas; la Mercedes-Benz Clase G eléctrica, con 3.08 toneladas; y la Tesla Cybertruck, con 3.11 toneladas.

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La disposición también podría aplicarse a algunas camionetas de combustión interna de gran tamaño, como ciertas versiones de la Ram 2500 HD Limited, cuyo peso oscila entre 3.18 y 3.85 toneladas.