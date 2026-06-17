logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Motor

Algunos autos eléctricos podrían enfrentar multas por su peso en la CDMX

Algunos autos eléctricos superan las tres toneladas y deben usar cuñas al estacionarse en pendientes.

Por Pulso Online

Junio 17, 2026 11:47 a.m.
A
Algunos autos eléctricos podrían enfrentar multas por su peso en la CDMX
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El aumento en el peso de los vehículos eléctricos ha provocado que algunos modelos comercializados en México queden sujetos a disposiciones que tradicionalmente aplicaban a unidades de carga.

      De acuerdo con el artículo 29 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los vehículos con un peso superior a tres toneladas que se estacionen en pendientes deben colocar cuñas en las ruedas traseras para evitar desplazamientos en caso de una falla en el sistema de frenado.

      La norma establece que el incumplimiento de esta disposición puede derivar en multas de entre 10 y 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de una sanción de un punto en la licencia de conducir. Actualmente, la multa podría alcanzar hasta 2 mil 346 pesos.

      Entre los vehículos que superan el límite de peso se encuentran la GMC Hummer EV, que puede alcanzar hasta 4.5 toneladas; la Cadillac Escalade IQ, con aproximadamente 4.2 toneladas; la Mercedes-Benz Clase G eléctrica, con 3.08 toneladas; y la Tesla Cybertruck, con 3.11 toneladas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La disposición también podría aplicarse a algunas camionetas de combustión interna de gran tamaño, como ciertas versiones de la Ram 2500 HD Limited, cuyo peso oscila entre 3.18 y 3.85 toneladas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Algunos autos eléctricos podrían enfrentar multas por su peso en la CDMX
      Algunos autos eléctricos podrían enfrentar multas por su peso en la CDMX

      Algunos autos eléctricos podrían enfrentar multas por su peso en la CDMX

      SLP

      Pulso Online

      Algunos autos eléctricos superan las tres toneladas y deben usar cuñas al estacionarse en pendientes.

      El color de auto que menos se devalúa no es blanco, negro ni plata
      El color de auto que menos se devalúa no es blanco, negro ni plata

      El color de auto que menos se devalúa no es blanco, negro ni plata

      SLP

      Redacción

      Un estudio de iSeeCars señala los autos que conservan mejor su valor de reventa

      Honda Fit: el hatchback que se niega a desaparecer
      Honda Fit: el hatchback que se niega a desaparecer

      Honda Fit: el hatchback que se niega a desaparecer

      SLP

      Redacción

      La durabilidad mecánica y consumo eficiente mantienen al Honda Fit como opción preferida en ciudades.

      Ford retira Focus 2012 2018 por problema en válvula de combustible
      Ford retira Focus 2012 2018 por problema en válvula de combustible

      Ford retira Focus 2012 2018 por problema en válvula de combustible

      SLP

      AP

      La falla en la válvula de purga del combustible puede causar paradas inesperadas y accidentes.