Porsche presenta 'Mission S', un superdeportivo con motor central

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Porsche presenta el nuevo Mission S, un concepto de superdeportivo con motor central diseñado para incorporarse de manera permanente a la gama de la marca, por encima del icónico 911.

A diferencia de modelos emblemáticos anteriores, como el Carrera GT y el 918 Spyder, que se fabricaron en series estrictamente limitadas, la versión de producción del Mission S estaría disponible de forma permanente.

Porsche vincula directamente al Mission S con el 550 Spyder, tanto en su presentación como en la distribución del habitáculo y su filosofía de diseño. En el exterior y la aerodinámica retoma elementos de otros modelos legendarios de la firma, como el frente plano del GT1, la línea del techo del 959 y el ventilador de refrigeración del 917.

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Entre las características mecánicas que se rumoran con fuerza para la versión de producción del Porsche Mission S se encuentra una opción de transmisión manual, acompañada de un volante de inercia monomasa ligero. Al tratarse de un modelo que no estaría limitado a una producción exclusiva, Porsche podría incorporar esta alternativa en el futuro.

En lugar de apostar exclusivamente por la electrificación, el concepto Mission S se centra en un motor de gasolina. Además, la plataforma está diseñada para admitir configuraciones de combustión interna, así como opciones híbridas e híbridas enchufables.

En el interior, el concepto prescinde de pantallas. Los conductores utilizarían un soporte retráctil equipado con tecnología MagSafe para colocar su teléfono inteligente. Las funciones de infoentretenimiento y navegación se gestionarían directamente mediante una versión específica de la aplicación My Porsche.

Asimismo, se mantiene un bloque de llave física ubicado a la izquierda del volante de tres radios.