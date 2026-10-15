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Porsche presenta 'Mission S', un superdeportivo con motor central

El diseño del Mission S retoma elementos de modelos históricos como el 550 Spyder y el GT1.

Por Redacción

Octubre 15, 2026 04:27 p.m.
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Porsche presenta Mission S, un superdeportivo con motor central
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      Porsche presenta el nuevo Mission S, un concepto de superdeportivo con motor central diseñado para incorporarse de manera permanente a la gama de la marca, por encima del icónico 911.

      A diferencia de modelos emblemáticos anteriores, como el Carrera GT y el 918 Spyder, que se fabricaron en series estrictamente limitadas, la versión de producción del Mission S estaría disponible de forma permanente.

      Porsche vincula directamente al Mission S con el 550 Spyder, tanto en su presentación como en la distribución del habitáculo y su filosofía de diseño. En el exterior y la aerodinámica retoma elementos de otros modelos legendarios de la firma, como el frente plano del GT1, la línea del techo del 959 y el ventilador de refrigeración del 917.

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      Entre las características mecánicas que se rumoran con fuerza para la versión de producción del Porsche Mission S se encuentra una opción de transmisión manual, acompañada de un volante de inercia monomasa ligero. Al tratarse de un modelo que no estaría limitado a una producción exclusiva, Porsche podría incorporar esta alternativa en el futuro.

      En lugar de apostar exclusivamente por la electrificación, el concepto Mission S se centra en un motor de gasolina. Además, la plataforma está diseñada para admitir configuraciones de combustión interna, así como opciones híbridas e híbridas enchufables.

      En el interior, el concepto prescinde de pantallas. Los conductores utilizarían un soporte retráctil equipado con tecnología MagSafe para colocar su teléfono inteligente. Las funciones de infoentretenimiento y navegación se gestionarían directamente mediante una versión específica de la aplicación My Porsche.

      Asimismo, se mantiene un bloque de llave física ubicado a la izquierda del volante de tres radios.

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