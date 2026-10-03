Lucha Villa, "en casa y sin problemas de salud"

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La salud de Lucha Villa encendió las alarmas entre sus seguidores, luego de que, hace unos días, comenzaran a circular rumores que aseguraban que la cantante había sido ingresada a un hospital en San Luis Potosí.

Aunque no se dieron demasiados detalles, las versiones indicaban que la intérprete presentaba problemas en las vías respiratorias, por lo que tuvo que recibir atención médica.

Sin embargo, esta información ya fue desmentida por su hija, Rosa Miller, a través de las redes sociales.

En una cuenta de Instagram se publicó un mensaje con una nueva actualización sobre el estado de Villa, y dejaron claro que se encuentra en perfecta salud.

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"Todo bien, todo estable, todo perfecto. Ojalá este sea un llamado para el gobierno, instituciones y canales de televisión, es hora de ofrecerle homenajes y todos los reconocimientos", se puede leer en la publicación.

Rosa Miller, hija de Lucha Villa, aprovechó el momento para explicar que todo se trató de información falsa y que su madre está en casa y sin ningún tipo de problema.

"Gracias por difundir que fue una falsa noticia. Bendito Dios, todo bien en su casa, estable", escribió.

¿Qué se sabe de la salud de Lucha Villa?

Luz Elena Ruiz Bejarano, nombre real de Lucha Villa, cumplirá 90 años el próximo 30 de noviembre. La cantante se retiró de los escenarios en 1997, después de someterse a una cirugía estética que tuvo complicaciones.

Durante el procedimiento sufrió un paro cardiorrespiratorio que le provocó una lesión cerebral ocasionada por la falta de oxígeno. Como consecuencia, presentó secuelas neurológicas y motrices, además de dificultades en el habla.

Desde entonces, la intérprete de "Ya no me interesas" se ha mantenido alejada de los escenarios y de la vida pública.