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Cazzu le responde a Karol G y abre puerta a colaboración

Confirmó que está dispuesta a propuestas antes de su concierto en Jujuy

Por El Universal

Octubre 03, 2026 02:35 p.m.
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Cazzu le responde a Karol G y abre puerta a colaboración
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      "La Jefa" y "La Bichota" podrían estar a tan solo un paso de volver a trabajar juntas; y es que, luego de que Karol G hablara públicamente sobre su intención de compartir créditos con Cazzu, la argentina ya le respondió.

      Karol G expresa interés en colaborar con Cazzu

      Hace unas semanas, durante su visita a Nueva York como parte de su "Tropitour", la intérprete de "Provenza" reveló que buscaría a la trapera para proponerle una colaboración.

      "Puedo reconocer públicamente (que quiero) hacer una colaboración con Cazzu, voy a llegar a ella y a su propuesta. Ella me encanta porque su personalidad es súper irreverente", dijo.

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      Cazzu responde a Karol G y mantiene abierta la posibilidad

      Ahora, Cazzu fue cuestionada sobre estas declaraciones y aunque aseguró que no sabe lo que podría pasar en un futuro, dejó la puerta abierta para que Karol se acerque.

      "Ella sabe que yo estoy acá. Se lo dije, se lo hice saber siempre. Esperemos a ver qué puede pasar. No sabemos", expresó a los medios previo a su concierto en Jujuy, Argentina.

      La historia entre ambas artistas comenzó hace varios años, cuando sus carreras todavía estaban lejos de alcanzar la dimensión internacional que tienen actualmente.

      En la charla, Cazzu recordó que conoció a Karol G en 2018, durante una de las primeras visitas de la colombiana a Buenos Aires. "La Bichota" la invitó a subirse al escenario y desde entonces se guardan una profunda admiración y respeto.

      "Fue un momento donde la pude conocer y a partir de eso, a vida. Ella se convirtió en una mega artista mundial con una música que a mí me atraviesa un montón y soy muy feliz de que ella sea la representante del reggaetón", agregó.

      Aunque no existe nada oficial, por ahora, los fans de ambas artistas ya quieren verlas juntas. Mientras tanto, Karol continúa recorriendo el mundo con su gira y Cazzu está a punto de terminar su "Latinaje tour".

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