Consejos para elegir llantas adecuadas en temporada de lluvias

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Elegir unas llantas de auto va más allá de considerar el tamaño o el precio; en realidad, también es importante tomar en cuenta las condiciones climáticas donde se les darán uso, por ejemplo, en temporada de lluvias.

Durante esta época, comprar los neumáticos adecuados te permite viajar con seguridad y reducir riesgos como el "aquaplaning". Por ello, en Autopsitas te decimos cómo elegir los mejores.

Características clave de llantas para lluvia según Grupo Marpa

En su blog, la empresa distribuidora Grupo Marpa indica que las llantas para lluvia deben tener las siguientes características:

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Banda de rodamiento con canales profundos y direccionales: lo ideal es buscar llantas que presenten patrones con canales profundos, en forma de "V" o direccionales. Dichos elementos ayudan a evacuar el agua hacia los lados, manteniendo el contacto de las ruedas con el asfalto.

Fabricadas con caucho con adherencia a superficies mojadas: según los expertos, unos buenos neumáticos necesitan tener un compuesto especial de caucho con alta sílice, que mejora su flexibilidad en temperaturas bajas y su capacidad para adherirse a superficies mojadas.

Alta capacidad de evacuación de agua: entre más rápido evacúen el agua las llantas, mayor será la tracción del auto.

Certificaciones o marcaciones M+S y 3PMSF: este tipo de certificaciones son más comunes en llantas para todo clima; sin embargo, se pueden encontrar en algunos modelos para lluvia. La M+S (Mud + Snow) significa que la rueda está diseñada para atravesar por condiciones como barro y nieve, mientras que la 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) es más estricta y también funciona para lluvias.

Tipos de llantas y recomendaciones para temporada de lluvias

En el mercado encontrarás diversas categorías de llantas para climas lluviosos, principalmente:

Llantas de verano con buen desempeño en mojado: existen marcas premium que diseñan versiones de neumáticos con buena tracción en superficies mojadas. Por lo general, estas ruedas son fabricadas con blandos de sílice, que mejoran el frenado y las maniobras. Son ideales para zonas con clima cálido y lluvias intensas, pero esporádicas.

Llantas all-season: estas ruedas son altamente versátiles y, por lo mismo, funcionan en condiciones climáticas extremas.

Llantas especiales para climas húmedos o regiones lluviosas: diseñadas para entornos con precipitaciones frecuentes o prolongadas.

¿Cómo saber cuáles te convienen? Simple: toma en cuenta el tipo de camino por el que acostumbras a conducir y la frecuencia de lluvia en donde vives.

Como guía, te proponemos lo siguiente:

Para conducir en ciudad con lluvia moderada: llantas de verano con buen desempeño en mojado o llantas all-season.

Para conducir en autopistas con lluvias frecuentes o esporádicas: llantas especializadas o ruedas de alto rendimiento.

Para conducir en zonas rurales con terrenos complicados: llantas con canales profundos y buena resistencia al desgaste como las M+S (Mud & Snow).

Recomendaciones de Ford para el cuidado de llantas en temporada de lluvias

Ahora que sabes cómo elegir unas llantas para lluvia, el fabricante Ford recomienda adoptar estas medidas de cuidado:

Rota los neumáticos: se recomienda hacer un intercambio de posición cada 10,000 kilómetros, aproximadamente.

Revísalas con frecuencia: checa si los flancos presentan alguna deformación, bultos provocados por golpes o si hay desgaste en los surcos.

Elije el tamaño y especificaciones correctas: en caso de que tu auto requiera un cambio de ruedas, consulta el manual del fabricante y elije las que correspondan.

Comprueba los niveles de aire: verifica que no estén sobreinfladas o bajas de presión.

No sobrecargues tu vehículo: cuida el peso de carga para proteger los neumáticos.

Con toda esta información, ya estás listo para conducir con seguridad en la temporada de lluvias dentro y fuera de la ciudad.