Lexus estrena sedán híbrido en México desde 1.07 millones
El nuevo ES 350h ofrece 244 caballos de fuerza y llega en dos versiones, con cambios en diseño, tecnología y seguridad.
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Lexus presentó en México la nueva generación del ES 350h, un sedán híbrido con precio inicial de un millón 69 mil 900 pesos, que amplía la oferta de vehículos electrificados en el segmento de lujo.
El modelo combina un motor de gasolina de cuatro cilindros y 2.5 litros con un sistema eléctrico, para desarrollar 244 caballos de fuerza. Incorpora tracción delantera y cinco modos de manejo.
La renovación exterior incluye iluminación LED, rines de 19 pulgadas y quemacocos. En la cabina destacan una pantalla central de 14 pulgadas y un tablero digital de 12.3 pulgadas, además de un sistema de audio Mark Levinson de 17 bocinas, según el equipamiento descrito para la gama.
En seguridad, integra control de crucero con radar, alerta de salida de carril y sistema de precolisión, junto con luces altas automáticas y reconocimiento de señales de tránsito.
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La oferta mexicana comprende dos versiones: Premium, de un millón 69 mil 900 pesos, y Luxury, de un millón 169 mil 900 pesos.
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