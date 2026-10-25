Época de lluvias; ¿cómo revivir las gomas de los limpiaparabrisas?

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Las gomas de los limpiaparabrisas son un elemento fundamental para un auto, especialmente durante la temporada de lluvias. Sin embargo, su mantenimiento suele pasar desapercibido por la mayoría de los conductores y es que, al igual que las llantas, estas pueden presentar desgaste con el paso del tiempo.

Por ello, si quieres conservar la efectividad de este elemento, hoy en Autopistas te explicamos las mejores formas de evitar su deterioro.

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¿Cómo elegir las mejores gomas de los limpiaparabrisas?De acuerdo con Chevrolet, para elegir las gomas o "escobillas limpiaparabrisas" correctas, es necesario tener en cuenta dos aspectos muy importantes: tu presupuesto y el clima local.Estos son los tipos de escobillas que existen:· Convencionales: cuentan con un limpiavidrios de goma sostenido por una estructura metálica articulada. Son económicas y se adaptan mejor a climas de templados a moderados, donde las precipitaciones intensas son poco frecuentes. Por lo general, deben reemplazarse cada seis meses.· Planas: son fabricadas con una sola pieza de goma y una estructura de contorno curvo. Se adaptan a la forma del parabrisas para lograr un máximo contacto. Son más costosas, pero pueden durar hasta el doble y funcionan bien en climas fríos con vientos fuertes o precipitaciones intensas.· Híbridas: combinan una estructura metálica convencional con una cubierta de goma aerodinámica. La estructura metálica incorpora puntos de suspensión articulada que presionan firmemente la goma contra la superficie curva del vidrio. Esto ofrece un equilibrio entre costo, desempeño y protección para todo tipo de condiciones climáticas.¿Cómo darles mantenimiento a las gomas de los limpiaparabrisas?Algunos signos del desgaste de las gomas son grietas, marcas constantes en el cristal, ruidos, vibraciones e incluso si la escobilla no hace contacto con el parabrisas del auto. Por ello, es muy importante revisarlas periódicamente.Si notas algunas de las señales que te mencionamos, esto es lo que puedes hacer para prolongar su vida útil y darles una nueva vida:· Hidrata las gomas: utiliza agua y jabón para hidratar las gomas periódicamente, de esta forma evitas que se vuelvan duras y pierdan su eficacia. Asimismo, puedes utilizar aceite de oliva para mantener su flexibilidad, ya que funciona como lubricante natural.· Utiliza vinagre blanco: en caso de que el daño de tus gomas no sea tan profundo, puedes utilizar vinagre blanco para remover bacterias, neutralizar malos olores y también restaurar su hidratación.· Protege las gomas de cambios climáticos: la exposición prolongada al sol o al frío extremos puede dañar su flexibilidad, por lo que puedes cubrir las gomas con alguna funda cuando no te encuentres circulando.¡Ya lo sabes! Para darles buen mantenimiento, limpia las escobillas con regularidad y verifica su estado antes de cambios estacionales importantes. De igual forma puedes seguir los tips que te presentamos para mejorar su funcionamiento.