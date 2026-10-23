Kia EV3, el SUV eléctrico fabricado en México

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La movilidad eléctrica continúa ganando terreno en la industria automotriz y Kia apuesta por ampliar su presencia en este segmento con el EV3, un SUV subcompacto que reúne diseño contemporáneo, equipamiento tecnológico y una autonomía anunciada de hasta 605 kilómetros por carga.

Más allá de su propuesta de electrificación, este modelo incorpora elementos pensados para responder a distintas necesidades de movilidad, desde recorridos urbanos hasta desplazamientos de mayor distancia, sin dejar de lado la versatilidad que caracteriza a los vehículos de su categoría.

Kia EV3 destaca por diseño y tecnología

Uno de los principales atributos del Kia EV3 es su apariencia exterior. Su carrocería integra líneas geométricas, superficies definidas y una propuesta visual que se aleja de las formas convencionales de algunos SUV.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La combinación de estos elementos le da una imagen moderna, mientras que sus proporciones compactas facilitan su adaptación a entornos urbanos, donde el espacio para circular y estacionarse suele ser limitado.

Sin embargo, el aprovechamiento de sus dimensiones no se concentra únicamente en el exterior. La distribución de la cabina también juega un papel importante en la propuesta del vehículo.

El habitáculo del EV3 presenta una configuración que busca generar mayor libertad de movimiento. A diferencia de otras propuestas del segmento, la consola central utiliza una distribución abierta que permite aprovechar mejor el espacio disponible.

Los materiales textiles, los acabados satinados y las tonalidades claras contribuyen a crear un ambiente contemporáneo, con una estética que prioriza la sencillez sin renunciar al equipamiento.

En materia tecnológica, destaca un conjunto de pantallas que alcanza casi las 30 pulgadas al considerar el panel de instrumentos y el sistema multimedia.

A pesar de la presencia de superficies digitales, Kia conserva botones físicos para determinadas funciones, como los ajustes de climatización, lo que permite mantener accesibles algunos controles de uso frecuente.

Para quienes viajan en la segunda fila, el modelo incorpora respaldos con diferentes posiciones de inclinación, ventilación independiente y conexiones USB-C, características orientadas a mejorar la comodidad de los pasajeros.

Producción y desempeño del Kia EV3

La autonomía es uno de los aspectos que mayor interés generan al considerar la compra de un vehículo eléctrico. En este apartado, Kia anuncia para el EV3 un alcance de hasta 605 kilómetros con una carga completa.

Es importante considerar que la distancia efectiva puede variar según las condiciones del trayecto, la velocidad, el uso de sistemas como el aire acondicionado y los hábitos de conducción.

En cuanto a desempeño, el SUV cuenta con un motor eléctrico de 201 caballos de fuerza, una cifra que permite combinar las necesidades de movilidad cotidiana con la respuesta propia de este tipo de propulsión.

El vehículo también incorpora el sistema i-Pedal, que aprovecha la frenada regenerativa para recuperar energía durante las desaceleraciones y permite controlar buena parte de la marcha mediante el pedal del acelerador.

Otro elemento relevante del Kia EV3 es su sistema de carga mediante conector NACS, un estándar que amplía sus posibilidades de conexión con infraestructura compatible, incluida la red de Tesla, donde se encuentre habilitada para el modelo.

Este aspecto puede resultar especialmente importante para quienes buscan un automóvil eléctrico que no dependa exclusivamente de la carga doméstica.

La disponibilidad de estaciones, la potencia del cargador y las condiciones de la batería son factores que influyen directamente en los tiempos necesarios para recuperar energía.

El Kia EV3 también tiene un vínculo importante con la industria automotriz nacional. Su producción se realiza en la planta de Pesquería, Nuevo León, donde la marca fabrica otros modelos como el K3 y el K4.

De esta manera, el SUV forma parte de la apuesta de Kia por incorporar vehículos eléctricos a su operación de manufactura en México, en un contexto donde la electrificación adquiere mayor relevancia para el sector.

En el mercado mexicano, la versión SXL tiene un precio de referencia de 767,700 pesos, posicionándose como una alternativa para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin dejar de lado el equipamiento y el espacio interior.

Con una propuesta que integra tecnología, autonomía y fabricación nacional, el Kia EV3 representa una de las opciones con las que la marca busca fortalecer su participación en el segmento de SUV eléctricos.