Mercedes lanza en México SUV híbrida con 585 caballos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Mercedes-AMG anunció para México la actualización de la GLE 53 HYBRID 4MATIC+, una camioneta híbrida enchufable que desarrolla 585 caballos de fuerza y acelera de cero a 100 kilómetros por hora en 4.5 segundos.

El sistema combina un motor de seis cilindros de 3.0 litros con uno eléctrico. Su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 250 kilómetros por hora.

La batería permite recorrer hasta 86 kilómetros en modo eléctrico, según el ciclo de pruebas WLTP. Esta cifra corresponde a condiciones de laboratorio y puede variar durante el uso cotidiano. El vehículo incorpora un cargador de 11 kW para conectarse a corriente alterna.

La actualización incluye cambios en parrilla, entradas de aire y luces, además de suspensión neumática adaptativa. En seguridad, integra asistencias para conservar el carril, controlar la distancia y apoyar el frenado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La información difundida sobre este lanzamiento no precisa el precio de la nueva actualización ni la fecha de entrega en México.