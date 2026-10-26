Mercedes lanza en México SUV híbrida con 585 caballos
La nueva GLE 53 combina un motor de gasolina con uno eléctrico y ofrece hasta 86 kilómetros sin consumir combustible.
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Mercedes-AMG anunció para México la actualización de la GLE 53 HYBRID 4MATIC+, una camioneta híbrida enchufable que desarrolla 585 caballos de fuerza y acelera de cero a 100 kilómetros por hora en 4.5 segundos.
El sistema combina un motor de seis cilindros de 3.0 litros con uno eléctrico. Su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 250 kilómetros por hora.
La batería permite recorrer hasta 86 kilómetros en modo eléctrico, según el ciclo de pruebas WLTP. Esta cifra corresponde a condiciones de laboratorio y puede variar durante el uso cotidiano. El vehículo incorpora un cargador de 11 kW para conectarse a corriente alterna.
La actualización incluye cambios en parrilla, entradas de aire y luces, además de suspensión neumática adaptativa. En seguridad, integra asistencias para conservar el carril, controlar la distancia y apoyar el frenado.
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La información difundida sobre este lanzamiento no precisa el precio de la nueva actualización ni la fecha de entrega en México.
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