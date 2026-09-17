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Además de iluminar el camino, los faros de un auto mantienen la seguridad de conductores y peatones, especialmente durante la noche o en condiciones de baja visibilidad, por ejemplo, durante lluvias o tormentas eléctricas.

¿Por qué los faros del auto se ponen amarillos?

Sin embargo, con el paso del tiempo y debido a factores externos pueden adquirir una tonalidad amarillenta y opaca, lo que afecta tanto a su apariencia como su funcionalidad.

¿Quieres conocer las causas de este problema y cómo prevenirlo? En Autopistas de lo decimos.

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No existe un solo motivo por el que los faros de tu auto cambien de apariencia, sino que esto se produce por una combinación de factores como:

· Exposición al sol: los rayos UV desgastan el policarbonato de su superficie y producen ese tono "amarillento".

· Condiciones meteorológicas: el policarbonato es un material sensible a los cambios de temperatura, por lo que el calor o el frío extremo pueden dañarlo.

· Suciedad y bajo mantenimiento: de manera periódica, debes limpiar los faros. Al estar expuestos a factores como el polvo o la suciedad incluso pueden sufrir ralladuras.

· Desgaste natural: como todo material plástico, con el paso del tiempo va perdiendo su transparencia.

· Limpieza con productos incorrectos: ciertos jabones y detergentes dañan la capa protectora exterior del policarbonato debido a su acidez.

Los faros amarillos no son un simple problema estético; en realidad, su superficie desgastada reduce la visibilidad y esto puede derivar en accidentes de tráfico.

Cómo limpiar los faros del auto y eliminar el tono amarillo

Ahora que ya conoces las razones por las que los faros se desgastan, realiza una limpieza profunda para recuperar su carácter traslúcido.

Los expertos de Autotropical Toyota recomiendan emplear el siguiente truco:

· Para quitarles el tono amarillo, lava los faros con agua corriente para remover el polvo o cualquier tipo de suciedad.

· En un recipiente, añade tres gotas de líquido para lavar platos de tu preferencia. Si tiene extracto de limón, mucho mejor.

· Toma un trapo de microfibra y empápalo con agua oxigenada. Embárralo de un poco de jabón.

· Con el trapo, frota los faros durante 2 o 3 minutos.

· Después, pon el trapo encima del faro y déjalo por 5 minutos.

· Al final, quita el trapo y remueve con agua templada si quedaron residuos.

Como segundo método, te proponemos el siguiente:

· En un trapo coloca un poco de pasta de dientes

· Frota la superficie de los faros con movimientos circulares; asegúrate de llegar a los bordes

· Pasa un segundo trapo humedecido ligeramente para remover la pasta

· Seca con otro trapo de microfibra limpio y listo