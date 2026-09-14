Comprar un seminuevo sin revisar puede salir muy caro

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Comprar un automóvil seminuevo puede representar un ahorro frente al precio de una unidad nueva, pero también implica riesgos legales, mecánicos y financieros si la operación se realiza sin revisar documentos y antecedentes.

Antes de entregar un anticipo, el comprador debe comprobar que la persona que ofrece el vehículo sea su propietaria. El nombre del vendedor debe coincidir con la factura y los demás documentos; si realiza la operación en representación de alguien más, tendrá que acreditar esa facultad.

También es necesario comparar el número de identificación vehicular —conocido como NIV o número de serie— registrado en la factura, la tarjeta de circulación, el tablero, el marco de la puerta y el chasis. Cualquier diferencia, alteración o señal de remarcado representa una alerta.

Factura y reporte de robo

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La factura electrónica debe verificarse directamente en el portal del SAT. Además de la representación impresa, conviene solicitar el archivo XML y revisar la cadena de documentos que acredite los cambios de propietario.

El estatus jurídico de la unidad puede consultarse gratuitamente en el Registro Público Vehicular mediante las placas o el NIV. La revisión permite conocer si existe un reporte de robo o alguna anotación ministerial.

Esta consulta debe efectuarse nuevamente momentos antes de pagar, pues la información puede cambiar. También deben verificarse adeudos de tenencia o refrendo, multas, verificaciones pendientes y posibles gravámenes derivados de un financiamiento.

La revisión mecánica

El vendedor debe permitir que el automóvil sea inspeccionado por un mecánico elegido por el comprador. La revisión tiene que abarcar motor, transmisión, suspensión, frenos, sistema eléctrico, neumáticos y bolsas de aire, además de un diagnóstico mediante escáner.

También es importante preguntar si la unidad sufrió choques graves, inundaciones o fue declarada pérdida total. La carrocería puede repararse para ocultar los daños, pero estos antecedentes pueden afectar su seguridad y valor comercial.

El kilometraje debe compararse con las facturas de mantenimiento, registros de servicio y desgaste del volante, pedales y asientos. Una cifra inusualmente baja sin documentos que la respalden puede ser indicio de manipulación.

Contrato y costo final

El precio anunciado no siempre corresponde al costo definitivo. En agencias y lotes pueden añadirse comisiones, apertura de crédito, seguros, dispositivos de localización, gestoría o garantías.

Antes de firmar, el comprador debe conocer la cantidad total que pagará, las condiciones del financiamiento y la cobertura de la garantía. El contrato tipo de Profeco establece que, cuando un proveedor ofrece garantía, su vigencia no puede ser menor de 90 días.

El contrato de compraventa debe incluir la identidad de las partes, fecha y hora de la operación, placas, NIV, kilometraje, estado mecánico, precio, forma de pago y relación de documentos entregados.

El cambio de propietario debe realizarse inmediatamente después de la compra. Mantener el vehículo a nombre de otra persona puede generar problemas por adeudos, accidentes o hechos delictivos.

La recomendación básica es revisar primero la situación jurídica y documental, después el estado mecánico y solamente entonces realizar el pago.