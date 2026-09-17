logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Avalan reforma contra violencia en los estadios

Tras incidentes graves, la ley busca políticas preventivas y de protección civil

Por El Universal

Septiembre 17, 2026 12:30 p.m.
A
Avalan reforma contra violencia en los estadios
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ante los casi 100 casos de violencia en estadios de futbol en México entre 2023 y 2025 y el fracaso en el control de las barras y del Fan ID que fue prohibido por el mal manejo de datos biométricos y fotográficos de los asistentes, el Senado aprobó una reforma que busca inhibir este tipo de conductas mediante la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      El dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria y turnado a la Cámara de Diputados expone que "el propósito central del texto es plantear la urgente necesidad de atender de manera integral la violencia que se presenta en eventos deportivos en México, la cual ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una expresión reiterada y peligrosa de la descomposición del tejido social y la debilidad institucional".

      La reforma propone la incorporación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Junta Directiva del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), con el fin de fomentar una coordinación interinstitucional efectiva entre las autoridades deportivas y las instancias encargadas de la seguridad pública.

      Se argumenta que esta participación permitiría diseñar políticas públicas con enfoque preventivo, así como estrategias para la protección civil, el fortalecimiento de protocolos, y la promoción activa de los derechos humanos en los recintos deportivos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se expone que después del caso de violencia en el Estadio Corregidora de Querétaro en 2022, donde oficialmente se registraron 26 personas heridas por una batalla campal entre las porras de los Gallos Blancos y el Atlas, la Liga MX registró una disminución del 22% en asistencia promedio en los estadios durante los siguientes seis meses.

      Entre las medidas que tomó la Liga MX es prohibir el ingreso de barras visitantes a todos los estadios del país. Sin embargo, esta medida no se ha cumplido cabalmente lo que ha generado más casos de violencia.

      Asimismo, se creó el Fan ID para identificar a todos los aficionados que asisten a partidos de la Liga MX, pero la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno prohibió esta medida y multó a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) con 42.8 millones de pesos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Avalan reforma contra violencia en los estadios
      Avalan reforma contra violencia en los estadios

      Avalan reforma contra violencia en los estadios

      SLP

      El Universal

      Tras incidentes graves, la ley busca políticas preventivas y de protección civil

      América arriesga su paso perfecto ante Atlas
      América arriesga su paso perfecto ante Atlas

      América arriesga su paso perfecto ante Atlas

      SLP

      EFE

      Las Águilas lideran el Apertura femenino con siete victorias, 35 goles anotados y apenas cinco recibidos

      Huiqui reconoce errores tras derrota ante Miami
      Huiqui reconoce errores tras derrota ante Miami

      Huiqui reconoce errores tras derrota ante Miami

      SLP

      El Universal

      Admitió que el equipo no mostró su mejor versión y cometió errores clave en la final

      Raúl Jiménez enciende las alarmas del Tri por lesión en la rodilla
      Raúl Jiménez enciende las alarmas del Tri por lesión en la rodilla

      Raúl Jiménez enciende las alarmas del Tri por lesión en la rodilla

      SLP

      Redacción

      El delantero salió al minuto 38 durante la eliminación del Wolverhampton, a diez días del debut de Rafael Márquez con la Selección Mexicana