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Investiga CGE viaje a Miami otorgado a funcionario de SEGE

El concurso organizado por Atlético de San Luis está bajo revisión por posible tráfico de influencias

Por Rubén Pacheco

Septiembre 17, 2026 12:04 p.m.
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Sergio Arturo Aguiñaga/Foto: Pulso

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      Se inició una investigación para determinar posibles irregularidades en el concurso organizado por el Atlético de San Luis, donde un funcionario estatal obtuvo un viaje a Miami, Florida para ver jugar al equipo potosino, informó Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE).

      Recientemente, la organización Ciudadanos Observando planteó la posibilidad de que existiera tráfico de influencias en los resultados del sorteo particular que favorecieron a José Gerardo Perdomo Quintero, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y a Eduardo Alejandro Castillo de Alba, titular de la Coordinación de Auditorías del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

      El contralor general explicó que dicho órgano de la SEGE recibió denuncias ciudadanas por la revelación del caso, mismas que después se remitieron a la dependencia estatal, a fin de iniciar un procedimiento administrativo.

      Especificó que la investigación de la Contraloría únicamente considera al funcionario de la SEGE, porque Castillo de Alba no forma parte de la administración estatal, sino que depende del IFSE.

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      Es decir, el organismo de fiscalización procederá conforme a sus facultades en el caso de su empleado, complementó.

      Cuestionado sobre si la indagatoria se centra en haber recibido un obsequio de un particular, Aguiñaga Muñiz reconoció que todavía no se determina qué conducta podría tipificarse, lo cual se desahogará en el proceso de recopilar información y datos complementarios.

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