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Sheinbaum explica omisión de Allende en Grito 2026

Sheinbaum destacó que Hidalgo, Morelos y Victoria mantienen la llama de la Independencia tras fusilamientos.

Por El Universal

Septiembre 17, 2026 12:59 p.m.
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Sheinbaum explica omisión de Allende en Grito 2026
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      "No hay nada contra el héroe": Sheinbaum tras omitir a Allende

      Jueves, 17 de septiembre de 2026 10:02 | Información General | SHEINBAUM-GRITO

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó porqué en su Grito de Independencia no mencionó a Ignacio Allende, y aclaró que "no hay nada en contra de este héroe".

      Sheinbaum explica omisión de Allende en Grito de Independencia

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      En su conferencia mañanera de este jueves 17 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que decidió sustituir a Allende, iniciador de la Independencia, por Guadalupe Victoria.

      "No hay nada en particular en contra de Allende, incluso el año pasado lo dije. Tenía sus diferencias con Hidalgo, algún día se puede platicar de ello; pero fíjense, aún con las diferencias, el ejército realista los fusiló a ambos y sus cabezas, fueron decapitados, y sus cabezas colgadas en la Alhóndiga de Granaditas por 11 años, como escarmiento a la población".

      Justificación de Sheinbaum para reconocer a otros héroes

      "En este caso porque hay que, digamos, limitar el Grito (...) Entonces, en este caso quise reconocer a Hidalgo a Morelos, y después, casi nadie ha gritado nunca a Guadalupe Victoria si ustedes revisan todos los gritos. Y Guadalupe Victoria, igual que Guerrero, es el único que mantiene, después del fusilamiento de Morelos, la llama de la Independencia (...)", agregó.

      "Pocas veces se ha gritado a Guadalupe Victoria, por eso en esta ocasión decidí dos iniciadores: Hidalgo, después Morelos, y luego dos insurgentes que permanecen después de Morelos luchando por la Independencia (...)", refirió.

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