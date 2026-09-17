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Gobierno estatal presume baja de 95.8% en homicidios

La SSPC atribuyó el resultado a operativos y mayor presencia policial, pero no detalló las cifras utilizadas para calcular la reducción

Por Pulso Online

Septiembre 17, 2026 11:52 a.m.
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Gobierno estatal presume baja de 95.8% en homicidios
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      San Luis Potosí, SLP.- El Gobierno de San Luis Potosí reportó una reducción de hasta 95.8 por ciento en los homicidios registrados entre 2021 y 2026, como parte de los resultados que presentará en el Quinto Informe de Gobierno.

      La administración estatal atribuyó la disminución a su Estrategia Integral de Seguridad, basada en prevención, inteligencia, coordinación operativa, tecnología y presencia policial en las cuatro regiones de la entidad.

      Sin embargo, en la información difundida no se precisaron las cifras absolutas de homicidios correspondientes a 2021 y 2026, ni la metodología utilizada para calcular el porcentaje.

      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, destacó el despliegue de la Guardia Civil Estatal y los operativos coordinados entre distintas corporaciones.

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      Según el balance oficial, durante el último año se realizaron 13 mil 473 detenciones y se aseguraron 4 mil 336 vehículos, 237 armas de fuego y más de 21 mil dosis de distintas drogas.

      La dependencia agregó que más de mil 100 elementos egresaron de la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana.

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      La estrategia incluye el sistema Escudo Potosí, mil 713 cámaras de videovigilancia, nuevos puntos de monitoreo, arcos lectores y la ampliación de las capacidades del C5i2.

      El Gobierno estatal también informó que destina más de 200 millones de pesos anuales al mejoramiento de los salarios policiales.

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