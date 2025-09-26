Los palestinos no se irán, señala Abás

Naciones Unidas.- Hablando por video luego que Estados Unidos revocara su visa, el presidente palestino dijo el jueves a gobernantes mundiales que su pueblo “rechaza” el ataque de Hamás a Israel en 2023 y prometió que el grupo miliciano no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza una vez que termine la guerra y deberá entregar sus armas a su gobierno.

“El amanecer de la libertad emergerá”, afirmó Mahmud Abás a su pueblo.

Abás afirmó ante la Asamblea General de la ONU que los palestinos en Gaza “han estado enfrentando una guerra de genocidio, destrucción, hambre y desplazamiento” por parte de Israel. El presidente palestino dio su discurso al tiempo que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se dirige a Nueva York para ofrecer el suyo en persona el viernes.

En un discurso breve pero resuelto, Abás expuso su visión continua de un Estado palestino en Cisjordania y Gaza junto a Israel. Esa solución de dos Estados ha ganado tracción luego que una serie de países, entre ellos importantes aliados de Estados Unidos, anunciaran el reconocimiento de un Estado palestino la semana pasada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“No puede haber justicia si Palestina no es liberada”, manifestó Abás.