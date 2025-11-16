Abás lucha por un rol en Gaza

El Cairo, Egipto.- El presidente palestino, Mahmud Abás, cumple 90 años el sábado aún con poder autoritario en pequeños enclaves de Cisjordania, pero marginado y debilitado por Israel, profundamente impopular entre los palestinos y luchando por tener voz en la Gaza de la posguerra

El segundo mandatario en activo más mayor del mundo —por detrás de Paul Biya de Camerún, de 92 años—, Abás lleva 20 años en el cargo y, durante casi todo ese tiempo, no ha logrado celebrar elecciones. Su debilidad ha dejado a los palestinos sin liderazgo, según sostienen los críticos, en un momento en que enfrentan una crisis existencial y las esperanzas de establecer un Estado palestino, el eje central de la agenda de Abás, parecen más sombrías que nunca.

Los palestinos afirman que la campaña de Israel contra Hamás, que ha diezmado Gaza, equivale a un genocidio, una opinión compartida por muchos expertos legales internacionales, organizaciones y otros países. Israel niega la acusación y ha reforzado su control sobre Cisjordania, donde los asentamientos judíos se están expandiendo y los ataques de colonos a palestinos van en aumento.

Los aliados de derecha del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, están presionando para que se lleve a cabo una anexión total, una medida que condenaría cualquier posibilidad restante para la creación de un Estado.

Por ahora, Estados Unidos ha cedido a la negativa de Israel a permitir que la Autoridad Palestina de Abás gobierne la Franja de Gaza en la posguerra.

Abás “ha enterrado la cabeza en la arena y no ha tomado ninguna iniciativa”, apuntó Khalil Shikaki, director de la People’s Company for Polls and Survey Research, una encuestadora palestina.“Su legitimidad se agotó hace mucho tiempo”, dijo Shikaki a The Associated Press.