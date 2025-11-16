El Vaticano devuelve artefactos a Canadá

Ciudad del Vaticano.- El Vaticano devolvió el sábado 62 objetos a los pueblos indígenas de Canadá, una restitución histórica que forma parte del reconocimiento de la Iglesia católica de su papel en la supresión de la cultura indígena en América

El papa León XIV entregó los artefactos, que incluían un icónico kayak inuit, y la documentación correspondiente a una delegación de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos, que se espera que los devuelva a las comunidades indígenas individualmente. Según un comunicado conjunto del Vaticano y la Iglesia Canadiense, las piezas fueron un regalo y un “señal concreto de diálogo, respeto y fraternidad”.

Los objetos formaban parte de la colección etnográfica del Museo del Vaticano, más conocida como Anima Mundi. La colección ha sido fuente de controversia para el Vaticano en medio de un debate más amplio sobre la restitución de los bienes culturales sustraídos a los pueblos indígenas durante los períodos coloniales.

La mayoría de los artículos de la colección del Vaticano fueron enviados a Roma por misioneros católicos para una exposición de 1925 en los jardines del Vaticano. El Vaticano insiste en que los artículos fueron regalos para Pío XI, que quería celebrar el alcance global de la Iglesia, sus misioneros y las vidas de los pueblos indígenas que evangelizó.

Sin embargo, historiadores, grupos indígenas y expertos han cuestionado durante mucho tiempo si las piezas realmente pudieron haber sido ofrecidas libremente, dada la desigualdad de poder en las misiones católicas de la época.

Las negociaciones para devolver los artículos del Vaticano se aceleraron luego que el papa Francisco se reunió en 2022 con los líderes indígenas que viajaron al Vaticano para recibir su disculpa por el papel de la institución en la gestión de las nefastas escuelas residenciales de Canadá. Durante su visita, se les mostraron algunos objetos de la colección como el kayak inuit, el cinturón de wampum, los garrotes de guerra y las máscaras, y la delegación solicitó la devolución de los mismos.