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QUITO.- Al menos cinco presuntos miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron abatidos el domingo durante una ofensiva militar en el suroeste de Colombia, mientras que un nuevo ataque con explosivos a un batallón del Ejército dejó un soldado muerto y una docena de heridos.

En el primer hecho, militares y policías llevaron a cabo un operativo en una zona rural del departamento del Valle del Cauca en contra de una de las facciones del ELN, durante el cual se abatió a cinco presuntos integrantes de la guerrilla, informó el presidente Abelardo de la Espriella.

A dicha facción comandada por alias "Bertha" se le atribuyen 68 homicidios, 72 casos de reclutamiento de menores, 55 extorsiones, 18 desplazamientos forzados, 10 atentados, además de otras acciones ilícitas como incineración de tractocamiones, precisó el mandatario.

Según de la Espriella, su orden es mantener la ofensiva y recuperar el control territorial.

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La víspera, otro bombardeo en una zona rural del centro oriente del país en contra de una facción de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) dejaron cinco rebeldes muertos.

A pesar de las reiteradas advertencias del gobierno, la ola de ataques en varios puntos del país no cesa , e incluso se ha acentuado en las últimas semanas militares en las que han muerto más de una decena de personas, incluidos, policías y civiles.

El más reciente atentado se perpetró el sábado contra una unidad militar al noreste colombiano, se utilizó una rampa para el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados.