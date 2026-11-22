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Agentes federales

de inmigración enmascaradosa dos mexicanos en el Aeropuerto Internacional de

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-Tacoma, informaron las autoridades.En unse ve el momento en que una familia fue interceptada porenmascarados cuando estaban a punto de abordar un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles.En las imágenes se puede ver a una mujer detenida, que se identifica como, decir "tenemos" antes de. Asegura que los agentes se llevaron a su padre, Ricardo Larrondo.También se aprecia a múltiples viajeros presentes gritando con ira a losy pidiéndoles que liberen a las personas detenidas.Se ve a una mujer aún en el suelo, mientras una segunda persona es escoltada fuera del puente de embarque. También se puede escuchar a alguien gritando: "¡Papá!". Las autoridades portuarias dijeron que se trató de "una familia", sin ofrecer más detalles.El medioreportó que el operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se desarrolló en un paso de embarque abarrotado mientras los pasajeros abordaban un vuelo con destino a Los Ángeles.El operativo causó una rápida condena por parte del, el, el fiscal general Nick Brown y la alcaldesa de, Katie Wilson.Fergusón dijo que "ICE está completamente fuera de control. Como muchos estadounidenses, me indigna que agentes encapuchados, que no se identifican, arrastren a personas fuera de lasmientras suben a un avión, sembrando el caos en nuestras comunidades. Las acciones de hoy en el Aeropuerto Internacional de-Tacoma son solo el último ejemplo de las tácticas profundamente contrarias a los valores estadounidenses de ICE".El representante estadounidense, demócrata por Bellevue, afirmó que cree que el ICE está "operando como unaque representa una profunda amenaza para nuestra comunidad".En una entrevista telefónica, unrelató alque estaba haciendo fila para abordar el avión cuando los agentes se abalanzaron sobre un pasajero y lo sacaron a rastras por una. Los agentes se quedaron fuera de lae hicieron señas a un empleado de la aerolínea para que los dejara entrar, dijo el, quien grabó videos compartidos con"Un agente de Alaska les permitió volver a entrar, y le dijeron a (otra) mujer que les había arrojado café, lo cual es uncontra un agente", agregó el. "Y también laa ella".El(DHS) posteó más tarde que "aproximadamente a las 8:05 am PST,llevaron a cabo unaselectiva para arrestar a, un inmigrante indocumentado de México que permaneció en el país más tiempo del permitido por su visa, violando así las leyes de nuestra nación".Añadió que "durante el arresto, otros viajeros comenzaron a obstruir y agredir a nuestros agentes del orden, uny un delito grave. Un pasajerocaliente a los agentes. Otros pasajeros comenzaron a obstruir a los".Indicó que "la persona que arrojó el café caliente fue identificada como, una inmigrante indocumentada de México que permaneció en el país más tiempo del permitido por su visa. Posteriormente, también fue arrestada. Será acusada de agredir a un agente federal. Agredir y obstruir a las fuerzas del orden es un delito grave".Remarcó que el secretario de Seguridad Nacional,, "ha sido claro: cualquier persona que agreda u obstruya a las fuerzas del orden será procesada con todo el peso de la ley. Nuestros valientes agentes del orden se enfrentan a un aumento de más del 1600 % en agresiones, un aumento del 3300 % en ataques vehiculares y un aumento del 8000 % en amenazas de muerte en su contra. Esta violencia debe terminar".Esta operación se produce tras meses deeny en todo el estado, como parte de la iniciativa delpara intensificar las deportaciones.Según el medio: "Las detenciones por parte de las fuerzas del orden aumentaron al comienzo del segundo mandato de Trump, disminuyeron durante un tiempo y luego alcanzaron un récord para este mandato en julio, y un defensor de los inmigrantes dijo el mes pasado: "El repunte ya está aquí".