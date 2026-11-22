Familia mexicana arrestada por ICE en aeropuerto de Seattle
El operativo generó protestas de viajeros y críticas de funcionarios locales y estatales
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Agentes federalesde inmigración enmascarados detuvieron a dos mexicanos en el Aeropuerto Internacional de
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Seattle-Tacoma, informaron las autoridades.
En un video se ve el momento en que una familia fue interceptada por agentes federales enmascarados cuando estaban a punto de abordar un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles.
En las imágenes se puede ver a una mujer detenida, que se identifica como Sofia Larrondo, decir "tenemos permiso de trabajo" antes de romper en llanto. Asegura que los agentes se llevaron a su padre, Ricardo Larrondo.
También se aprecia a múltiples viajeros presentes gritando con ira a los agentes de ICE y pidiéndoles que liberen a las personas detenidas.
Se ve a una mujer aún en el suelo, mientras una segunda persona es escoltada fuera del puente de embarque. También se puede escuchar a alguien gritando: "¡Papá!". Las autoridades portuarias dijeron que se trató de "una familia", sin ofrecer más detalles.
El medio The Seattle Times reportó que el operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se desarrolló en un paso de embarque abarrotado mientras los pasajeros abordaban un vuelo con destino a Los Ángeles.
El operativo causó una rápida condena por parte del Puerto de Seattle, el gobernador Bob Ferguson, el fiscal general Nick Brown y la alcaldesa de Seattle, Katie Wilson.
Fergusón dijo que "ICE está completamente fuera de control. Como muchos estadounidenses, me indigna que agentes encapuchados, que no se identifican, arrastren a personas fuera de las pasarelas de embarque mientras suben a un avión, sembrando el caos en nuestras comunidades. Las acciones de hoy en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma son solo el último ejemplo de las tácticas profundamente contrarias a los valores estadounidenses de ICE".
El representante estadounidense Adam Smith, demócrata por Bellevue, afirmó que cree que el ICE está "operando como una fuerza paramilitar que representa una profunda amenaza para nuestra comunidad".
En una entrevista telefónica, un testigo relató al The Seattle Times que estaba haciendo fila para abordar el avión cuando los agentes se abalanzaron sobre un pasajero y lo sacaron a rastras por una puerta lateral. Los agentes se quedaron fuera de la puerta lateral e hicieron señas a un empleado de la aerolínea para que los dejara entrar, dijo el testigo, quien grabó videos compartidos con The Seattle Times.
"Un agente de Alaska les permitió volver a entrar, y le dijeron a (otra) mujer que les había arrojado café, lo cual es un delito federal contra un agente", agregó el testigo. "Y también la arrestaron a ella".
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) posteó más tarde que "aproximadamente a las 8:05 am PST, agentes de ICE llevaron a cabo una operación policial selectiva para arrestar a Ricardo Larrondo Mendoza, un inmigrante indocumentado de México que permaneció en el país más tiempo del permitido por su visa, violando así las leyes de nuestra nación".
Añadió que "durante el arresto, otros viajeros comenzaron a obstruir y agredir a nuestros agentes del orden, un delito federal y un delito grave. Un pasajero arrojó café caliente a los agentes. Otros pasajeros comenzaron a obstruir a los agentes federales".
Indicó que "la persona que arrojó el café caliente fue identificada como Sofía Hernández Mejía, una inmigrante indocumentada de México que permaneció en el país más tiempo del permitido por su visa. Posteriormente, también fue arrestada. Será acusada de agredir a un agente federal. Agredir y obstruir a las fuerzas del orden es un delito grave".
Remarcó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, "ha sido claro: cualquier persona que agreda u obstruya a las fuerzas del orden será procesada con todo el peso de la ley. Nuestros valientes agentes del orden se enfrentan a un aumento de más del 1600 % en agresiones, un aumento del 3300 % en ataques vehiculares y un aumento del 8000 % en amenazas de muerte en su contra. Esta violencia debe terminar".
Esta operación se produce tras meses de redadas federales en Seattle y en todo el estado, como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para intensificar las deportaciones.
Según el medio The Seattle Times: "Las detenciones por parte de las fuerzas del orden aumentaron al comienzo del segundo mandato de Trump, disminuyeron durante un tiempo y luego alcanzaron un récord para este mandato en julio, y un defensor de los inmigrantes dijo el mes pasado: "El repunte ya está aquí".
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