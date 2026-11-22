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Al menos tres petroleros fueron atacados el sábado en el estrecho de Ormuz o cerca de él, en lo que parecía ser la más reciente ofensiva iraní contra la navegación a través de este estratégico paso marítimo.

El centro de seguridad marítima del ejército del Reino Unido indicó en publicaciones en línea que dos petroleros fueron impactados por proyectos lanzados por separado a primera hora del sábado cuando salían del golfo Pérsico a través del estrecho. No hubo reportes de víctimas, informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.

Hasta el momento, Irán no ha comentado sobre el informe del centro.

La marina iraní señaló en un comunicado difundido por medios estatales que un petrolero chocó con una mina naval al este del estrecho y se incrementó. Los medios estatales también publicaron que el ejército llevó a cabo durante la noche sus operaciones más "intensas y variadas" hasta ahora en el estrecho para detener embarcaciones.

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Las fuerzas iraníes han atacado la navegación por el estrecho en una campaña destinada a elevar los precios mundiales de la energía para presionar a Estados Unidos, que ha impuesto un bloqueo asfixiante a los puertos iraníes.

Mueren 3 personas en ataque israelí en Gaza

Un ataque israelí alcanzó el sábado un camión que transportaba alimentos en el distrito de Tel al-Hawa, en Ciudad de Gaza, matando a tres hombres, informó Mohamed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa, a The Associated Press.

Videos que circularon en internet mostraban una camioneta reducida a metal retorcido, con cajas de arroz cocido reventadas en la parte trasera. Hasta el momento, se ignora además se llevaba la comida ni si estaba vinculada a una organización de ayuda. La mayoría de los más de 2 millones de habitantes de Gaza no tiene hogar y depende de las distribuciones de alimentos de Naciones Unidas y otros grupos humanitarios.