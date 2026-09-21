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Macron y Trump acuerdan reducir tensiones en mercados energéticos

El acuerdo incluye una moratoria para ataques contra infraestructuras energéticas y civiles en Ucrania, con énfasis en la protección civil.

Por EFE

Septiembre 21, 2026 07:07 p.m.
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Macron y Trump acuerdan reducir tensiones en mercados energéticos
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      Washington, 21 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que acordó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, actuar conjuntamente para reducir las tensiones en los mercados energéticos y proteger las infraestructuras críticas en Oriente Medio y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

      Acuerdo para reducir tensiones en mercados energéticos

      Macron señaló en un mensaje publicado en X tras su llegada a Nueva York que ambos mandatarios acordaron "actuar juntos" para reducir las tensiones en los mercados energéticos, proteger las infraestructuras críticas en Oriente Medio y garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

      El mandatario francés añadió que también decidieron aunar esfuerzos para lograr una moratoria de los ataques contra las infraestructuras energéticas y civiles de Ucrania.

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      Macron y Trump buscan moratoria y paz en Ucrania

      "Las poblaciones civiles deben ser protegidas", afirmó Macron, quien añadió que es necesario iniciar "lo antes posible una negociación seria" sobre las condiciones para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania.

      El encuentro entre Macron y Trump se produjo en Nueva York, donde ambos participan en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

      La reunión se centró, según el presidente francés, en la situación energética y en la guerra de Ucrania.

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