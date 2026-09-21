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Desaparecen cuatro jóvenes tras ataque en finca de Zapopan

Las familias de los jóvenes desaparecidos exigen su localización frente a Casa Jalisco.

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 06:41 p.m.
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Desaparecen cuatro jóvenes tras ataque en finca de Zapopan
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      GUADALAJARA, Jal., septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Desde el pasado lunes 14 de septiembre están desaparecidos cuatro jóvenes que acudieron a un domicilio en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan; presuntamente los cuatro desaparecieron después de que se registró un ataque con armas de fuego en la finca en la que estaban.

      Jóvenes desaparecidos tras ataque en finca de Zapopan

      Los jóvenes, cuyas fichas de búsqueda ya fueron emitidas por las autoridades, fueron identificados como: Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18 años; Jorge Daniel Camacho Flores, de 19 años; Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19 años; y José Carlos González Vázquez, de 20 años.

      Detalles confirmados sobre el ataque y desaparición

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      Según la información preliminar, los cuatro se encontraban en la casa de Jorge Daniel y después salieron a una casa ubicada en el 122 de la calle Estaños y ahí comenzaron a tomar y platicar.

      Las versiones de algunos testigos indican que un comando llegó hasta la finca, disparó en varias ocasiones contra la fachada y después ingresó para sacar a los cuatro jóvenes para llevárselos por la fuerza.

      Algunas versiones establecen que había una quinta persona dentro de la casa, pero logró escapar de los agresores y huyó del sitio.

      Cuando las autoridades llegaron al lugar en que ocurrió la agresión sólo encontraron una mancha de sangre en el suelo y se inició una investigación por lo ocurrido.

      Por su parte, las familias de los cuatro desaparecidos interpusieron las denuncias por las desapariciones y la tarde de este lunes se manifestaron frente a Casa Jalisco para exigir su localización.

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