Acusan a once por la muerte de 7 migrantes

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Autoridades federales presentaron cargos contra 11 personas por causar la muerte de siete migrantes al dejarlos atrapados dentro de un contenedor de tren, bajo el calor sofocante de Texas, tras haberlos cruzado a los EU sin autorización legal.

Entre las seis personas encontradas muertas en un contenedor de envío en un patio ferroviario en la ciudad fronteriza texana de Laredo había un menor de 14 años.

Otra persona había sido dejada por muerta junto a las vías en San Antonio, según Justin R. Simmons, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas.

"En ese tipo de calor, es mayo en Texas, en última instancia es muy difícil sobrevivir en un contenedor sellado y sin aire acondicionado, con... la temperatura que había ese día", afirmó el fiscal Simmons.

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El grupo abordó el tren en la ciudad fronteriza texana de Del Rio con la intención de llegar a San Antonio, pero cuando los traficantes allí abrieron la puerta, un hombre se cayó, así que cerró la puerta y huyeron, detalló Simmons.

Al día siguiente el tren partió hacia Laredo, donde un trabajador del patio ferroviario de Union Pacific vio una pierna sobresaliendo y encontró los otros seis cuerpos dentro.