Cristóbal Alfaro, jugador que anotó doblete contra Estados Unido

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- En la noche del domingo, México derrotó 2-0 a Estados Unidos en la final del Campeonato de Concacaf Sub 20 en el estadio Azteca, donde el futbolista Cristóbal Alfaro se erigió como la gran figura del encuentro por su doblete.

Doblete decisivo de Cristóbal Alfaro en final Sub 20

Aunque los mexicanos ya llegaban con el boleto en la mano para el Mundial de la especialidad y para los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028, sabían que el cierre perfecto para este torneo era vencer al gran archienemigo y lo consiguieron.

Con su gran actuación ante el cuadro de las Barras y las Estrellas y ante Canadá, donde también anotó, el zaguero tricolor despertó el interés de la afición que busca conocer más de él y aquí te lo contamos.

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Trayectoria y futuro de Cristóbal Alfaro en el futbol mexicano

El defensor de la Selección Mexicana es categoría 2007 (19 años), nació el 23 de mayo en Hermosillo, Sonora. Con su 1.84 metros de altura, Cristóbal Saúl Alfaro Avilés se coloca como un nombre a seguir de este combinado campeón.

Desde 2021, Alfaro se integró a las Fuerzas Básicas del Club Pachuca, una de las mejores en cuanto al trabajo de jóvenes. Ahí, el zaguero completó todos los procesos de categorías juveniles y también llegó a debutar con el primer equipo.

Su debut con la plana mayor de los Tuzos se dio 22 de marzo de 2026, cuando Esteban Solari decidió darle minutos frente al Toluca en el duelo de la Liga MX.

A principios del Apertura 2026, el Atlante anunció la incorporación del joven central mexicano. Cristóbal ahora enfrenta el reto de ganarse su lugar en la plantilla dirigida por Miguel Herrera, teniendo como competencia a Eduardo Tercero, jugador con amplio rodaje en Primera División.