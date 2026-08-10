Maluma, Shakira y J Balvin apoyan a víctimas del terremoto en Colombia
Cantantes como Maluma y J Balvin llaman a la unión y acciones humanitarias tras el desastre.
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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Luego del terremoto de 7.4 que sacudió el oeste de Colombia, varios famosos decidieron hacer uso de sus redes sociales para expresar su solidaridad y pedir ayuda y oraciones para los suyos.
Reacciones de artistas colombianos tras el terremoto
Una de las primeras en reaccionar fue Shakira, quien a través de un mensaje en Instagram aseguró que su corazón está con las familias que viven momentos de angustia tras el terremoto.
"Toda mi fuerza y amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes para poder ayudar tan pronoto como sea posible", escribió.
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Minutos más tarde, Maluma también se unió a las muestras de apoyo y, a través de una historia, exhortó a sus paisanos a unirse ante la emergencia.
"Un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas. Aquí estamos puestos para ayudar. Vamos Colombia, necesitamos fuerza y unión".
Por su parte, J Balvin envió unas palabras de fuerza a los afectados y aseguró que buscará sumarse a las acciones de ayuda humanitaria.
"Vamos a movernos para ayudar la situación", escribió en sus redes sociales horas después del sismo.
Impacto y cifras oficiales tras el sismo
Uno de los mensajes más personales fue el de Camilo. El cantante contó que habló por teléfono con amigos que vivieron el terremoto y puso sus redes a disposición de quienes las necesiten para difundir información al respecto.
"Qué susto y que dolor. Estamos pendientes de cuáles son las mejores maneras de ayudar para sumarnos. Estoy pendiente de mi DM para cualquier llamado a la acción. Los amo".
Sebastián Yatra fue otro de los que se unió a las muestras de apoyo y afirmó que su mente y corazón se encuentran con su país natal.
"Estamos más unido que nunca en estos momentos".
Hasta el momento, la prensa local reporta, al menos, 111 muertos y más de 80 desaparecidos; además de graves daños en edificios y viviendas.
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