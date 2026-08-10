Bills de Buffalo atienden quejas por vistas obstruidas en nuevo estadio

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ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Los Bills de Buffalo están respondiendo a las críticas por diversos asuntos en su nuevo estadio —incluidas las preocupaciones por líneas de visión parcialmente obstruidas— al abordarlas caso por caso, anunció el equipo el lunes.

Críticas y respuestas oficiales en el nuevo estadio

Las críticas surgieron después de que los aficionados vivieran su primera experiencia completa dentro del Highmark Stadium, de 2.100 millones de dólares, durante el entrenamiento anual Azul y Rojo de los Bills la noche del sábado. Aunque los Bills indicaron que la mayoría de los comentarios fueron abrumadoramente positivos, surgieron algunas quejas, que el presidente del equipo, Pete Guelli, calificó como provenientes de menos del 1% de los titulares de licencias personales de asientos.

Una de las mayores preocupaciones fueron los asientos con vista obstruida, y en redes sociales aparecieron varias fotos.

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Detalles sobre las vistas obstruidas y acciones del equipo

El equipo señaló que al menos una foto tomada por The Associated Press provenía de asientos que no se pusieron a la venta para partidos de fútbol americano. Los asientos estaban en la última fila de la Sección 417, en la esquina noroeste del estadio, y la vista hacia la zona de anotación más lejana quedaba mayormente bloqueada por el saliente del palco de prensa.

Un funcionario del equipo explicó que esos asientos podrían utilizarse para otros eventos que se realicen en el estadio, como conciertos, en los que la vista no estaría obstruida.

Otras fotos mostraban asientos en los que la vista quedaba parcialmente bloqueada por barandales y escaleras.

Al vender los asientos, a los posibles compradores de boletos se les ofreció un recorrido virtual del estadio que incluía imágenes de cómo se vería el campo desde su ubicación.

El equipo indicó que revisará cada queja y utilizará "las próximas seis semanas para afinar cualquier detalle", de cara al partido inaugural de la temporada regular en casa de los Bills contra Detroit el 17 de septiembre.

Lo siguiente para los Bills son dos partidos de pretemporada en casa, comenzando con el equipo recibiendo a Carolina el sábado.

El diseño del estadio estuvo influido por el del hogar del Tottenham Hotspur de la Liga Premier de fútbol, que también alberga partidos de la NFL en Londres.

El propietario de los Bills, Terry Pegula, quedó impresionado al señalar que hay muy pocos asientos malos en el estadio del Hotspur. Lo mismo, dijeron los Bills, se aplicaría al Highmark Stadium, que tiene una capacidad de 60.108 asientos.