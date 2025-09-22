Naciones reconocen un Estado palestino

LONDRES.- El Reino Unido, Australia y Canadá reconocieron formalmente a un Estado palestino el domingo, lo que provocó una respuesta airada de Israel, que descartó la posibilidad.

La iniciativa coordinada de las tres naciones de la Mancomunidad de Naciones y aliados de larga data refleja la creciente indignación por la conducta de Israel en la guerra en Gaza y los pasos tomados por el gobierno israelí para frustrar los esfuerzos por crear un Estado palestino, incluyendo la continua expansión de asentamientos en Cisjordania.

El primer ministro británico Keir Starmer, quien ha enfrentado presión para adoptar una postura más dura sobre Israel dentro de su propio Partido Laborista gobernante debido a la grave situación en Gaza, dijo que el movimiento del Reino Unido tiene la intención de “revivir la esperanza de paz para los palestinos e israelíes”. Insistió en que no era una recompensa para Hamás, que estuvo detrás del ataque del 7 de octubre de 2023, en el que los milicianos mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.

“Hoy, para revivir la esperanza de paz y una solución de dos Estados, declaro claramente como primer ministro de este gran país que el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina”, dijo Starmer en un mensaje de video. “Reconocimos el Estado de Israel hace más de 75 años como un hogar para el pueblo judío. Hoy nos unimos a más de 150 países que también reconocen un Estado palestino”.

La medida de los tres países llevó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a aseverar que el establecimiento de un Estado palestino “no sucederá”, al tiempo que Hamás instó a la comunidad internacional a aislar a Israel.

El anuncio no

fue una sorpresa

El anuncio del Reino Unido era ampliamente anticipado después de que Starmer dijera en julio que el Reino Unido reconocería un Estado palestino a menos que Israel acordara un alto el fuego en Gaza, permitiera a la ONU llevar ayuda y tomara otros pasos hacia una paz a largo plazo.

Se prevé que más países se unan a la lista de reconocimiento de un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU esta semana, incluyendo Francia, que al igual que el Reino Unido, es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Se espera que Portugal lo haga tan pronto como el domingo por la noche.