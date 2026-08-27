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Nueva Delhi.- Al menos 27 puentes fueron destruidos y una central hidroeléctrica sufrió graves daños este miércoles en Nepal después de que una riada repentina golpeara varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China).

El subdirector general del Departamento de Carreteras de Nepal, Shubharaj Neupane, afirmó que la crecida del río Bhote Koshi destruyó 22 puentes de hormigón y cinco puentes tipo Bailey en el tramo comprendido entre Rasuwa y Dhading Galchhi, según declaraciones recogidas por el medio local Kantipur.

La riada causó, además, "serios daños" a las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Langtang Khola, cuya construcción acababa de concluir y que tenía previsto iniciar pruebas en los próximos días, según declaró el director del proyecto, Bijay Mohan Bhattarai, al periódico Kathmandu Post.

Bhattarai añadió que se perdió el contacto con unas 60 personas que trabajaban en uno de los túneles del proyecto.

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La Asociación de Banqueros de Nepal informó que nueve sucursales bancarias fueron destruidas en Rasuwa y que no había podido establecer contacto con 26 empleados, según Kantipur.

La Unión Europea activó este miércoles el sistema satelital Copernicus para mapear las zonas afectadas, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen dijo que el bloque está "listo para movilizar más asistencia".