Alerta por planta nuclear ucraniana

Kiev, Ucrania.- La planta nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por Rusia, entró el sábado en su quinto día de funcionamiento con generadores de emergencia, lo que generó crecientes preocupaciones de seguridad.

Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció un acuerdo de armas de 90,000 millones de dólares con Estados Unidos y criticó a Hungría por llevar a cabo actividades “peligrosas” de recopilación de inteligencia con drones sobre Ucrania.

El suministro de energía externa a la planta nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, ha estado parado por más de cuatro días, en un apagón récord en la instalación de seis reactores en la línea del frente de la guerra, advirtió Greenpeace Ucrania el sábado.

Actualmente, se utilizan generadores diésel de emergencia para alimentar los sistemas de enfriamiento y seguridad tras el corte de la última línea de energía el martes, según el organismo de control nuclear de la ONU. Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), se reunió el jueves con el presidente ruso Vladímir Putin, pero el suministro de energía externa no fue restaurado.

El núcleo del reactor y el combustible nuclear usado deben ser enfriados para evitar que se sobrecalienten y desencadenen fusiones peligrosas como las que ocurrieron en 2011, cuando un terremoto y un tsunami afectaron la planta de Fukushima en Japón. El organismo de control atómico de la ONU ha advertido repetidamente sobre la posibilidad de una catástrofe radiactiva como la de Chernóbil, situada a unos 480 kilómetros al noroeste, donde un reactor explotó en 1986.

Por otra parte, el presidente ucraniano detalló el sábado, en una conferencia de prensa en Kiev, lo que calificó como un “megaacuerdo” para adquirir armas de Estados Unidos, y las reuniones técnicas comenzarán a finales de septiembre. El paquete de 90,000 millones de dólares incluye el importante acuerdo de armas y un “pacto de drones” separado en el que Estados Unidos comprará directamente drones fabricados en Ucrania.

“Analizamos y acordamos los puntos principales con el presidente (Trump). Ahora estamos avanzando hacia la implementación práctica”, dijo Zelenski, y agregó que Ucrania proporcionó especificaciones detalladas de sus necesidades militares a Estados Unidos, que incluyen solicitudes de sistemas de armas de largo alcance.

El presidente Zelenski también criticó la actividad de drones húngaros sobre Ucrania, diciendo que la inteligencia ucraniana rastreó al menos uno de esos aparatos. “Creo que están haciendo cosas muy peligrosas, muy peligrosas, en primer lugar, para ellos mismos”, afirmó el mandatario ucraniano.