Anegan lluvias monzónicas noreste indio

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GUWAHATI, India.- Las inundaciones en el estado de Assam, en el noreste de India, dejaron al menos 50 muertos y han desplazado a 700.000 personas tras días de intensas lluvias monzónicas que desbordaron el río Brahmaputra, informaron funcionarios el viernes.

El río, uno de los más grandes de Asia, que nace en la región china del Tíbet y recorre unos 900 kilómetros a través de Assam, anegó aldeas, arrasó viviendas y obligó a casi 300.000 personas a refugiarse en campamentos administrados por el gobierno, explicaron los funcionarios.

Las autoridades proporcionarán alimentos y suministros de ayuda a las víctimas de las inundaciones, incluidos lanzamientos aéreos desde helicópteros, señaló el ministro principal de Assam, Himanta Biswa Sarma.

Casi 900 aldeas quedaron sumergidas y más de 7.000 viviendas se quedaron sin electricidad, agregadas.

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La policía, equipos de respuesta a desastres y voluntarios locales trabajaron para rescatar a los residentes varados y llevar productos básicos a las comunidades afectadas, de acuerdo con las autoridades.

Jatin Gogoi, un agricultor de 52 años de Nazira, contó que la crecida se llevó su casa de paredes de bambú y destruyó su sustento.

"Perdí todo mi ganado. Mi familia de cinco miembros y yo no tenemos a dónde ir, así que nos hemos refugiado en la casa de un familiar", indicó por teléfono.

Las inundaciones del jueves por la noche paralizaron partes de Guwahati, la capital de Assam, con unos dos millones de habitantes, ya que las carreteras anegadas dejaron a los viajeros varados durante horas.

"Tuve que quedarme a pasar la noche en mi oficina. Las carreteras estaban llenas de agua, en algunos lugares llegaba a la cintura", dijo Sudip Mazumdar, un periodista en Guwahati.

Los expertos afirman que el cambio climático provocado por el hombre está intensificando los monzones en el sur de Asia, que normalmente se registran entre junio y septiembre, y de octubre a diciembre.

Las lluvias, antes previsibles, ahora llegan en patrones erráticos que descargan cantidades extremas de agua en períodos cortos, seguidas de intervalos secos.