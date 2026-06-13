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Anuncian reformas económicas en Cuba

Por AP

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Anuncian reformas económicas en Cuba
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      La Habana, Cuba.- El presidente cubano Miguel Díaz-Canel presentó un plan de reformas económicas para atraer inversiones, permitir más participación de los cubanos emigrados en la economía y descentralizar la administración nacional.

      "Son tiempos en que hay que cambiar y el país no puede seguir funcionando igual... Cada oportunidad en medio de una crisis hay que aprovecharla como un momento de despegue, como un momento de crecimiento. Entonces nosotros hemos establecido un grupo de prioridades para enfrentar toda esta situación", dijo Díaz-Canel.

      Estados Unidos impuso en enero un cerco petrolero a Cuba para presionar un cambio de modelo político que agravó la crisis que la isla padece desde hace un lustro, caracterizada por largos apagones y desabastecimiento de bienes básicos.

      Esto impactó dramáticamente en la vida cotidiana de la población y obligó a recortar las jornadas laborales y limitar el transporte.

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      El mandatario dijo que se evalúa "un grupo de medidas orientadas al comercio exterior, a las exportaciones, a las cadenas de valor y logística".

      Sin dar detalles de los plazos de su implementación, Díaz-Canel indicó que se eliminará la intermediación estatal.

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