Incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas

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Un nuevo incendio al interior de la Refinería Olmeca, en el puerto de Dos Bocas, Paraíso, prendió las alertas en el municipio de Paraíso, Tabasco.

El siniestro desencadenó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, bomberos y personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas del complejo petrolero.

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La visibilidad de una densa columna de humo generó inmediata inquietud entre los habitantes de la zona y los trabajadores de la planta, reactivando la preocupación sobre las condiciones de seguridad en la infraestructura.Imágenes y videos del incidente se difundieron rápidamente en redes sociales y a pesar de que inicialmente circularon versiones sobre personas lesionadas, a través de una Tarjeta Informativa Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó el incendio, precisando que no hubo lesionados."El día de hoy a las 7:35 horas se presentó una fuga en una bomba de carga de crudo en la Refinería Olmeca, que ocasionó una pérdida menor de aceite crudo con fuego incipiente y humo negro."Inmediatamente se aplicaron los procedimientos operativos correspondientes y personal contraincendios extinguió la flama. No se registraron personas lesionadas", precisó.Asimismo, aseguró que, la refinería se encuentra en condiciones normales de operación, sin que exista ninguna situación de riesgo para el personal, la comunidad, ni el medio ambiente.