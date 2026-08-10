Armas nucleares, el "mal absoluto"

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Tokio, Japón.- El alcalde de Nagasaki calificó el domingo las armas nucleares como el "mal absoluto", denunció el creciente apoyo a la disuasión nuclear e instó al gobierno japonés a adherirse a sus tres principios no nucleares de la posguerra, durante los actos por el 81º aniversario del bombardeo atómico de Estados Unidos sobre la ciudad suroccidental japonesa.

El alcalde, Shiro Suzuki, afirmó que, "aunque algunos países sostienen que poseer armas nucleares ayuda a disuadir a posibles atacantes, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki han demostrado que los seres humanos pueden cruzar la línea.

"La teoría de la disuasión nuclear es extremadamente peligrosa y frágil. Las armas nucleares no son un ´mal necesario´, sino un ´mal absoluto´, y nunca pueden coexistir con la humanidad", declaró Suzuki. "A todos los líderes de los estados con armas nucleares y de las naciones que dependen de la disuasión nuclear: deben afrontar la realidad de que cuanto más dependan de la disuasión nuclear, más aumentan el riesgo de una guerra nuclear".

Estados Unidos lanzó el ataque contra Nagasaki el 9 de agosto de 1945, y para finales de ese año había matado a 70,000 personas, en un bombardeo tres días después del bombardeo de Hiroshima, que causó 140,000 muertes. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945, lo que puso fin a la II Guerra Mundial y a casi medio siglo de agresión en Asia.

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