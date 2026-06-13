Arrepiéntanse o afronten la ira de Dios: León XIV

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Santa Cruz de Tenerife, Esp.- El papa advirtió el viernes a los traficantes de personas que afrontarán la ira de Dios por explotar la desesperación de los migrantes, y exigió que paren y se arrepientan durante su último día en este epicentro de la ruta migratoria africana hacia Europa.

Por segundo día consecutivo en las Islas Canarias, León XIV insistió en la dignidad inherente y los derechos de los migrantes, y exigió que sean acogidos e integrados en la sociedad, en declaraciones más contundentes sobre esta cuestión, políticamente divisiva.

"Rompan esas cadenas y liberen a quienes tienen bajo dominio", manifestó el pontífice estadounidense en un mensaje dirigido a los traficantes de seres humanos, durante un encuentro con organizaciones humanitarias que asisten a migrantes en la isla de Tenerife.

León concluye su viaje apostólico de una semana a España en el archipiélago, que está más cerca de África que de la península ibérica y es un punto clave de entrada para quienes realizan la peligrosa travesía atlántica desde África occidental.

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El máximo jerarca católica cumple así el deseo del papa Francisco de visitar las islas para recordar las miles de vidas perdidas en el mar.

Durante el encuentro en Tenerife, León instó a las comunidades receptoras a integrar a quienes huyen de la guerra, la pobreza y el cambio climático, ya librarlas del "naufragio silencioso" del abandono cuando quedan en la calle sin nada tras sobrevivir a peligrosas travesías.

"Una conciencia humana, y más aún una conciencia cristiana, no puede permanecer indiferente ante las víctimas de los naufragios y de la falta de ayuda, ante esos cementerios del mar", afirmó el pontífice. "Cada vida perdida en estas rutas es un fracaso para la familia humana".

Las Islas Canarias han sido durante mucho tiempo un trampolín para los migrantes que intentan llegar a Europa desde África occidental y Marruecos.

León dirigió sus comentarios del viernes a las organizaciones criminales ya las personas que organizan estas "rutas de la muerte" hacia Europa.

"Deténganse. Conviértanse", dijo León en su mensaje a los traficantes, enfatizando cada palabra en español y recibiendo un aplauso sostenido por parte de la multitud. "Por cada vida perdida, cada familia engañada, cada cuerpo sometido, cada mujer amenazada, cada trabajador explotado habrán de comparar ante justicia divina".

"Vuelvan mientras aún hay tiempo, porque la misericordia de Dios puede alcanzar incluso al pecador más endurecido, pero solo entra por la puerta estrecha de la verdad, la justicia y la conversión", agregó.