Ataca EEUU otro buque mercante

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IRBIL, Irak.- El ejército estadounidense anunció el viernes que disparó contra otro buque mercante que intentaba romper su bloqueo de los puertos iraníes, mientras Irán atacaba bastiones estadounidenses en torno al golfo Pérsico.

Estados Unidos e Irán no han dado muestra de dar marcha atrás en su conflicto luego una decimotercera noche consecutiva de ataques. Con el nuevo recrudecimiento de los combates y el aparente estancamiento de la diplomacia, ambas partes realizaron movimientos que indican una posible escalada.

Las embajadas de Estados Unidos en todo Oriente Medio comenzaron a alertar a los estadounidenses en la región de que las opciones para salir podrían volverse más limitadas, mientras la Guardia Revolucionaria de Irán instó a la población de los países vecinos a mantenerse lejos de bases con tropas estadounidenses.

Por otro lado, Arabia Saudí lanzó un ataque sobre la ciudad portuaria de Hodeida, en Yemen, en respuesta a ataques de los hutíes contra buques petroleros saudíes en el mar Rojo, informó el sábado la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen.

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Los hutíes, que cuentan con el respaldo de Teherán, informaron que el grupo intensificará sus acciones después de varias semanas de tensiones que han roto varios años de calma.

Las fuerzas estadounidenses inutilizaron el M/T Lavine en el golfo de Omán después de que la embarcación intentó romper el bloqueo en al menos cuatro ocasiones, señaló el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, en declaraciones a The Associated Press.

Hawkins subrayó que la tripulación del barco recibió varias advertencias e ignoró las órdenes. Posteriormente, el ejército disparó contra su sala de máquinas.

Es el segundo barco comercial que queda inutilizado desde que Estados Unidos reimpuso su bloqueo. El Comando Central de Estados Unidos también ha redirigido 12 embarcaciones.

El mismo día en que se reimpuso el bloqueo naval, las fuerzas estadounidenses informaron que abrieron fuego contra el buque petrolero Belma, con bandera de Curazao, que navegaba hacia la isla de Kharg, la principal terminal de exportación de petróleo de Irán en el golfo Pérsico. Después de que el barco "ignoró múltiples advertencias", una aeronave estadounidense inutilizó el buque con un misil contra la chimenea del barco el 15 de julio.

Horas antes, el presidente Donald Trump se refirió a las negociaciones con Irán como "por mucho, las más serias que hemos visto", incluso mientras ambas partes intercambian ataques a diario. Añadió que "no tiene prisa" por terminar la guerra.

Después de prometer que Irán "no se doblegará ante el acoso de EU", el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, señaló que "no se dejará intimidar".