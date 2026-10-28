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Ataca EU a otro bote con droga en el océano Pacífico

Mueren cinco personas tras el bombardeo a la embarcación involucrada

Por AP

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Ataca EU a otro bote con droga en el océano Pacífico
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      WASHINGTON.- Estados Unidos bombardeó el martes una lancha en el océano Pacífico, matando a cinco personas, informaron las autoridades que acusaron a la embarcación de estar involucrada en el narcotráfico.

      El ataque más reciente eleva a por lo menos 240 el número de personas que han muerto por ataques del ejército de Estados Unidos contra embarcaciones, en más de 70 operativos. El gobierno del presidente Donald Trump comenzó a atacar a quienes denominan "narcoterroristas" en septiembre de 2025.

      Al igual que en ocasiones anteriores, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que apuntó contra presuntos traficantes de drogas a lo largo de rutas de contrabando conocidas y que "la inteligencia reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico".

      El ejército, sin embargo, no aportó pruebas de que la embarcación llevaba drogas. Un video publicado en X muestra una pequeña embarcación en el agua antes de quedar eliminada por una explosión.

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      El presidente Trump ha dicho que Estados Unidos está en un "conflicto armado" con los cárteles en América Latina y ha intentado justificar los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis que se cobran vidas en el país. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a "narcoterroristas".

      Hay quienes cuestionan la legalidad de estos asaltos, así como su eficacia, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis suele traficarse por tierra desde México, donde se produce con químicos importados de China y la India.

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