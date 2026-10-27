El rey Felipe VI de España se sometió a una cirugía: ¿Qué le pasó?

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El rey Felipe VI de España se sometió a una cirugía de cataratas en su ojo izquierdo el sábado 24 de octubre en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo.

Detalles confirmados

De acuerdo con la información de la Casa Real de España, la cirugía no presentó complicaciones y el procedimiento duró aproximadamente media hora. El monarca de 58 años permaneció en la institución para su recuperación y recibió el alta médica a primera hora del 26 de octubre.

¿Cómo ocurrió la cirugía y qué sigue?

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La cirugía consistió en eliminar el cristalino opaco que afecta la visión, un problema común por la edad. Tras la intervención exitosa, el rey Felipe retomó sus actividades oficiales, asistiendo a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en la apertura del curso académico.

En su agenda próxima, el monarca tiene programada la entrega de Premios Nacionales de Investigación en Vitoria y otro compromiso institucional en Valencia.

La Casa Real ha restado preocupación sobre el estado de salud del rey, confirmando que la recuperación avanza con normalidad.