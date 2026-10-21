Ataque con dron en mercado de frontera africana
El atentado se suscitó en la región fronteriza de Abyei, disputada por Sudán y Sudán del Sur
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JUBA, Sudán del Sur.- Un ataque con dron contra un mercado en Abyei, una región fronteriza disputada por Sudán y Sudán del Sur, alcanzó un depósito de combustible cercano, mató al menos a 153 personas y provocó además un fuerte incendio que aún seguía ardiendo el martes, informó un funcionario local.
Yohanna Akol Ngor, ministro interino de Información del gobierno de Abyei, responsabilizó al ejército de Sudán del ataque lanzado el lunes contra el mercado de Amiet, al norte de la ciudad de Abyei.
"Hemos registrado 153 muertes", declaró Akol a The Associated Press el martes en una llamada telefónica. Indicó que el número de fallecidos seguía aumentando mientras el fuego continuaba.
Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque, y la AP no pudo verificar de manera independiente quién lo llevó a cabo.
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El ejército de Sudán no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Médicos Sin Fronteras, conocido por su acrónimo en francés MSF, señaló que más de 20 heridos fueron trasladados al Hospital Ameth Bek, donde equipos del organismo trabajaron junto con personal del Ministerio de Salud de Sudán del Sur.
"Hasta ahora, hemos recibido a más de 20 pacientes, incluidos varios casos críticos. También ingresaron pacientes con quemaduras", manifestó el doctor Christian Lindauer, responsable de actividades médicas de MSF en el hospital.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán del Sur también culpó al ejército de Sudán, afirmando que el ataque alcanzó varios puntos dentro del mercado, lo que causó víctimas civiles y extensos daños materiales.
El ministerio indicó que había convocado al embajador de Sudán para protestar e instó a ese país a "abtenerse de cualquier acción que ponga en peligro la vida y los bienes de los civiles". Pidió que los asuntos relacionados con Abyei se aborden por vías diplomáticas.
El ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) combaten desde abril de 2023, lo que ha devastado grandes partes del país y amenaza la estabilidad a lo largo de sus fronteras.
Akol dijo que el ataque ocurrió alrededor de las 11 de la mañana del lunes. Añadió que el depósito de combustible abastecía a negocios locales.
"Es una situación horrible y perturbadora", expresó.
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