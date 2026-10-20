¿Qué frutas tienen más calcio?

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Cuando se trata de alimentos ricos en calcio, la leche, el queso y el yogur son los primeros que vienen a nuestra mente. Sin embargo, algunas frutas también contienen este mineral, el cual es necesario para que el organismo funcione correctamente.

Aunque su aporte varía, saber cuáles lo contienen te puede servir para que las incluyas en tus comidas.

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Este es uno de los beneficios más conocidos del calcio. Al respecto, la nutrióloga Karla Leal, en un artículo para el portal de divulgación científica Tua Saúde, indica que tener los huesos saludables previene fracturas, osteopenia y osteoporosis.La experta indica que dicho mineral regula la contracción y la relajación de los vasos sanguíneos, lo que favorece la circulación de la sangre y evita que suba la presión, se desarrolle preeclampsia o se produzca un infarto.El calcio también reduce el riesgo de hemorragia porque libera tromboplastina, una proteína que se encarga de la formación de coágulos de sangre y que repara los vasos sanguíneos dañados.Consumir estas frutas previene la formación de piedras en los riñones, pues el mineral reduce la absorción de oxalatos. Dicha sustancia puede formar cristales que, con el tiempo, se transforman en piedras.Finalmente, la nutrióloga destaca que el calcio equilibra el pH en la sangre cuando hay acidosis metabólica, producida por la acumulación de ácidos o la pérdida de bicarbonato por el organismo.A su vez, esto ocasiona síntomas como la falta de aire, palpitaciones, náuseas y presión baja.¿Qué frutas son ricas en calcio?Higos secosLa nutrióloga Jerlyn Jones, en la revista especializada en salud Healthline, destaca que los higos secos son ricos en antioxidantes, fibra, potasio, vitamina K y calcio.Una porción de 40 g (pieza mediana) contiene alrededor de 96 mg, lo que equivale al 6.5% del valor diario recomendado.GrosellaLa International Osteoporosis Foundation puntualiza que dicha fruta, después del higo, es una de las que más contenido de calcio poseen.Una ración de 120 g (pieza entera), aporta alrededor de 72 mg.NaranjaLa misma fundación destaca en su lista a la naranja que, además de ser conocida por su aporte de vitamina C, posee 60 mg de calcio en una pieza de 150 g.Es importante mencionar que en jugo disminuye ese valor.Ciruela pasaSiguiendo con la información de la nutrióloga, la ciruela pasa contiene 38 mg de calcio por cada 100 g.Uva pasaOtra fruta seca para consumir calcio es la uva pasa.Aunque aporta menos que el higo, una porción de 40g tiene cerca de 31 mg del mineral, así lo indica la International Osteoporosis Foundation.AlbaricoqueSi bien es complicado encontrarla fuera de temporada, 3 piezas de albaricoque contienen cerca de 19 mg de calcio.PlátanoPese a que su principal aporte es el potasio, también tiene una pequeña cantidad de calcio. En promedio, cada 150 g poseen 12 mg del mineral.ManzanaPor último, la manzana es fuente de dicho nutriente, aunque en menor medida que las anteriores frutas: alrededor de 120 g tienen un aporte de 6 mg del mineral.