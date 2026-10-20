Beca Benito Juárez inicia pagos para bachillerato en México

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Con el regreso a clases, miles de estudiantes de educación media superior están pendientes de uno de los apoyos económicos más esperados del ciclo escolar. La Beca Benito Juárez comenzó a distribuir su primer depósito del periodo 2026-2027 el lunes 19 de octubre, con pagos organizados según la inicial del primer apellido de cada beneficiario.

El calendario contempla depósitos hasta el viernes 30 de octubre, por lo que conocer la fecha asignada puede ayudar a los estudiantes a identificar cuándo les corresponde recibir el apoyo y evitar confusiones sobre su entrega.

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Como ocurre con otros programas del Bienestar, la dispersión del dinero se realiza de manera escalonada. Esto significa que no todos los beneficiarios reciben el depósito el mismo día, sino que la fecha depende de la primera letra de su apellido paterno.De acuerdo con el calendario oficial publicado por el gobierno de México, los apoyos económicos se entregarán en el siguiente orden:Lunes 19 de octubre: A y BMartes 20 de octubre: CMiércoles 21 de octubre: D,E Y FJueves 22 de octubre: GViernes 23 de octubre:H,I,J,K,LLunes 26 de octubre: MMartes 27 de octubre: N,Ñ,O,P y QMiércoles 28 de octubre: RJueves 29 de octubre: SViernes 30 de octubre: T,U,V,W,X,Y y ZEl monto establecido para los estudiantes de educación media superior incorporados al programa es de 1,900 pesos cada dos meses. Este apoyo económico busca contribuir a los gastos relacionados con la permanencia escolar.El pago se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario. Una vez que el dinero esté disponible, los estudiantes pueden utilizar diferentes alternativas para disponer de los recursos.Una opción es retirar efectivo sin comisión en los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar. También es posible pagar directamente con la tarjeta en establecimientos y negocios que acepten este medio de pago.