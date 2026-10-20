logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran baby shower de su hija María

La pareja espera a María, su segunda hija, tras el nacimiento de León en 2023.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 05:47 p.m.
A
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran baby shower de su hija María
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez pintaron de rosa el baby shower de su hija María, cada vez falta menos para que la pareja celebre el nacimiento de su hija, quien llegará a agrandar la familia compuesta por su hijo León, nacido en agosto de 2023, el feliz momento llega a pocos días de que el cantante se someta a una cirugía de cuerdas vocales.


      La pareja compartió en redes algunas fotos del baby en el que asistieron amigos como Anahí y su esposo, el político y abogado Manuel Velasco Coello; Carlos y Anahí hicieron una amistad tras participar en "Quién es la máscara", programa del que se despidió Carlos recientemente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Hace unos días, Rivera, de 40 años, se sinceró con sus fans y a través de un video habló de su estado de salud, explicó que varios de sus conciertos se tendrán que posponer porque se someterá a mediados de noviembre a una cirugía por una lesión en la cuerda vocal izquierda.
      El intérprete de "Recuérdame" comentó que ha tenido semanas complicadas, días en los que ha tenido que prácticamente no hablar para recuperarse y poder sacar adelante conciertos pactados; ahora se tomará un descanso previo a su cirugía.
      Mariana Seoane, asistente al baby shower de María, compartió algunas imágenes de la celebración en la que Cynthia lució su pancita de embarazo con un entallado vestido rosa; Rodríguez, quien dejó la conducción desde que se casó con el cantante en, en 2022, se ha dedicado a emprender negocios y a disfrutar de su hijo León.
      Fue en julio cuando la pareja hizo público en redes, que esperaban a María, una bendición para sus vidas.
      "Dios nos ha vuelto a bendecir...Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte... MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte... Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran baby shower de su hija María
      Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran baby shower de su hija María

      Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran baby shower de su hija María

      SLP

      El Universal

      La pareja espera a María, su segunda hija, tras el nacimiento de León en 2023.

      En esta cafetería puedes probar el café de Harry Potter
      En esta cafetería puedes probar el café de Harry Potter

      En esta cafetería puedes probar el café de Harry Potter

      SLP

      El Universal

      Cuatro personajes de Harry Potter están disponibles para las figuras 3D que se añaden a las bebidas.

      Jay-Z se elige para espectáculo medio tiempo del Super Bowl LXI
      Jay-Z se elige para espectáculo medio tiempo del Super Bowl LXI

      Jay-Z se elige para espectáculo medio tiempo del Super Bowl LXI

      SLP

      El Universal

      El concierto será el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, con Jay-Z como figura principal.

      Gala Montes recupera nombre artístico y denuncia abuso materno
      Gala Montes recupera nombre artístico y denuncia abuso materno

      Gala Montes recupera nombre artístico y denuncia abuso materno

      SLP

      El Universal

      Tras un largo proceso legal, Gala Montes recuperó en 2026 los derechos sobre su nombre artístico.