Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran baby shower de su hija María

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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez pintaron de rosa el baby shower de su hija María, cada vez falta menos para que la pareja celebre el nacimiento de su hija, quien llegará a agrandar la familia compuesta por su hijo León, nacido en agosto de 2023, el feliz momento llega a pocos días de que el cantante se someta a una cirugía de cuerdas vocales.

La pareja compartió en redes algunas fotos del baby en el que asistieron amigos como Anahí y su esposo, el político y abogado Manuel Velasco Coello; Carlos y Anahí hicieron una amistad tras participar en "Quién es la máscara", programa del que se despidió Carlos recientemente.

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Hace unos días, Rivera, de 40 años, se sinceró con sus fans y a través de un video habló de su estado de salud, explicó que varios de sus conciertos se tendrán que posponer porque se someterá a mediados de noviembre a una cirugía por una lesión en la cuerda vocal izquierda.El intérprete de "Recuérdame" comentó que ha tenido semanas complicadas, días en los que ha tenido que prácticamente no hablar para recuperarse y poder sacar adelante conciertos pactados; ahora se tomará un descanso previo a su cirugía.Mariana Seoane, asistente al baby shower de María, compartió algunas imágenes de la celebración en la que Cynthia lució su pancita de embarazo con un entallado vestido rosa; Rodríguez, quien dejó la conducción desde que se casó con el cantante en, en 2022, se ha dedicado a emprender negocios y a disfrutar de su hijo León.Fue en julio cuando la pareja hizo público en redes, que esperaban a María, una bendición para sus vidas."Dios nos ha vuelto a bendecir...Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte... MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte... Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León".