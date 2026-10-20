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Seguridad

Atropellan a joven en Sierra Leona

Peritaje preliminar le atribuye responsabilidad

Por Redacción

Octubre 20, 2026 09:27 p.m.
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Atropellan a joven en Sierra Leona
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      Un joven de 24 años resultó lesionado al ser atropellado por una camioneta blanca de la marca Jetour, alrededor de las 20:30 horas de este martes, en la avenida Sierra Leona, con dirección al Circuito Potosí.

      De acuerdo con la información preliminar del percance, al peatón se le atribuye la responsabilidad, debido a que habría cruzado repentinamente la vialidad a la salida del desnivel, cuando fue impactado por la unidad.

      Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron al joven para recibir atención médica. No se informó sobre la gravedad de sus lesiones.

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      Tras el accidente, familiares del lesionado bloquearon la avenida para exigir la presencia del ajustador de la aseguradora de la camioneta y una respuesta por lo ocurrido.

      Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tomaron conocimiento del atropellamiento y realizaron las diligencias correspondientes.

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