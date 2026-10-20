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La Velada del Año llega a Netflix

Ibai Llanos explica que Netflix apoyará la producción para elevar el torneo de boxeo amateur.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 05:59 p.m.
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La Velada del Año llega a Netflix
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      Tras anunciar que la Velada del Año saltará a Netflix el próximo año, la noticia generó revuelo en redes sociales, debido al éxito del torneo de box amateur que fusiona el deporte con el entretenimiento digital organizado por Ibai Llanos.


      A partir de su séptima edición, La Velada del Año se convertirá en un espectáculo que elevará su formato gracias a la producción que sumará la plataforma al proyecto. Por ello, la audiencia digital espera que el evento reúna a las figuras digitales más populares de España y Latinoamérica.

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      En la primera transmisión en vivo después del anuncio, Llanos mencionó cual fue el principal motivo por qué aceptó la propuesta de Netflix, haciendo énfasis en que la plataforma estuvo interesada en adquirir los derechos de su proyecto desde años atrás.
      "A partir de La Velada 4 me empezaron a llegar ofertas para que deje de estar en Twitch. Tanto de cadenas tradicionales como de plataformas de streaming simplemente por transmitir en exclusiva", mencionó el creador de contenido.
      Asimismo, reveló que la misma plataforma de streaming le llegó a ofrecer el triple de su ganancia. Sin embargo, él mismo debía continuar encargándose de la gestión del evento, dejando de lado mejorar la producción. "Me pagaban más a mí en nivel personal, pero no invertían en el evento".
      Fue hasta este año que Netflix aceptó formar parte de la producción, tal como era el plan de Ibai para aceptar el riego de cambiar el lugar de transmisión del torneo más visto de Twitch: "Yo necesito que crean en La Velada para que a nivel de producción el evento pueda crecer. con mejores artistas, mejores boxeadores, mejor escenario etc", precisó.

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