logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

En esta cafetería puedes probar el café de Harry Potter

Cuatro personajes de Harry Potter están disponibles para las figuras 3D que se añaden a las bebidas.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 05:46 p.m.
A
En esta cafetería puedes probar el café de Harry Potter
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       El mundo de Harry Potter sigue conquistando a sus fans y si eres uno de ellos, ahora puedes encontrar un toque de magia en esta cafetería de la Ciudad de México. Con una bebida inspirada en el universo creado por J. K. Rowling, te decimos dónde se encuentra.


      El secreto detrás de esta bebida es crear figuras en 3D, a mano y con espuma de leche, a la que se añaden colorantes comestibles para darle forma y color a los personajes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Por eso, si quieres probarla, primero debes elegir un tipo de café a base de leche:
      - Flat white: $61.00
      - Capuchino: $71.00
      - Café latte: $71.00
      - Latte sabor lavanda, vainilla, caramel y macadamia: $86.00
      - Chai latte sin café: $91.00
      - Dirty chai latte: $97.00
      - Frappé sabor mocha y chai latte: $104.00
      - Frappé sabor capuchino y caramel: $106.00
      - Frappé sabor choco menta, choco cereza y chocolate con macadamia: $108.00
      - Frappé sabor taro con yogur griego: $121.00
      - Frapé sabor cookies & cream y matcha: 126.00
      Estos son los precios de la pura bebida; para añadir la figura 3D con algún personaje de Harry Potter, el costo adicional es de $60.00.
      También puedes pedir otras figuras como conejos, gatitos, perritos, pollitos, puerquitos y osos blancos, cuyo precio es de $40.00. O si lo prefieres, pide el servicio personalizado.
      Por el momento, solo hay 4 personajes disponibles y se trata de los más entrañables de la saga:
      Harry Potter
      Ron Weasley
      Hermione Granger
      Draco Malfoy
      Y ahora sí, lo que seguramente te preguntabas, la cafetería donde prepararan estas bebidas creativas se llama Café C, con dirección:
      - Calle Puebla 212, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, CDMX.
      - Horario: lunes a sábado de 08:00 a 22:00 horas. Y domingos cierra a las 16:00 horas.
      Tienes todo el mes de octubre para ir a probar tu café. Entonces, ¿ya sabes qué personaje de Harry Potter vas a pedir?

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      En esta cafetería puedes probar el café de Harry Potter
      En esta cafetería puedes probar el café de Harry Potter

      En esta cafetería puedes probar el café de Harry Potter

      SLP

      El Universal

      Cuatro personajes de Harry Potter están disponibles para las figuras 3D que se añaden a las bebidas.

      Jay-Z se elige para espectáculo medio tiempo del Super Bowl LXI
      Jay-Z se elige para espectáculo medio tiempo del Super Bowl LXI

      Jay-Z se elige para espectáculo medio tiempo del Super Bowl LXI

      SLP

      El Universal

      El concierto será el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, con Jay-Z como figura principal.

      Gala Montes recupera nombre artístico y denuncia abuso materno
      Gala Montes recupera nombre artístico y denuncia abuso materno

      Gala Montes recupera nombre artístico y denuncia abuso materno

      SLP

      El Universal

      Tras un largo proceso legal, Gala Montes recuperó en 2026 los derechos sobre su nombre artístico.

      Jaime Camil cuenta su fracaso como cupido
      Jaime Camil cuenta su fracaso como cupido

      Jaime Camil cuenta su fracaso como cupido

      SLP

      El Universal

      Atrápelo quien pueda aborda la historia de un viudo impulsado por su hija a seguir adelante.