En esta cafetería puedes probar el café de Harry Potter

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El mundo de Harry Potter sigue conquistando a sus fans y si eres uno de ellos, ahora puedes encontrar un toque de magia en esta cafetería de la Ciudad de México. Con una bebida inspirada en el universo creado por J. K. Rowling, te decimos dónde se encuentra.

El secreto detrás de esta bebida es crear figuras en 3D, a mano y con espuma de leche, a la que se añaden colorantes comestibles para darle forma y color a los personajes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por eso, si quieres probarla, primero debes elegir un tipo de café a base de leche:- Flat white: $61.00- Capuchino: $71.00- Café latte: $71.00- Latte sabor lavanda, vainilla, caramel y macadamia: $86.00- Chai latte sin café: $91.00- Dirty chai latte: $97.00- Frappé sabor mocha y chai latte: $104.00- Frappé sabor capuchino y caramel: $106.00- Frappé sabor choco menta, choco cereza y chocolate con macadamia: $108.00- Frappé sabor taro con yogur griego: $121.00- Frapé sabor cookies & cream y matcha: 126.00Estos son los precios de la pura bebida; para añadir la figura 3D con algún personaje de Harry Potter, el costo adicional es de $60.00.También puedes pedir otras figuras como conejos, gatitos, perritos, pollitos, puerquitos y osos blancos, cuyo precio es de $40.00. O si lo prefieres, pide el servicio personalizado.Por el momento, solo hay 4 personajes disponibles y se trata de los más entrañables de la saga:Harry PotterRon WeasleyHermione GrangerDraco MalfoyY ahora sí, lo que seguramente te preguntabas, la cafetería donde prepararan estas bebidas creativas se llama Café C, con dirección:- Calle Puebla 212, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, CDMX.- Horario: lunes a sábado de 08:00 a 22:00 horas. Y domingos cierra a las 16:00 horas.Tienes todo el mes de octubre para ir a probar tu café. Entonces, ¿ya sabes qué personaje de Harry Potter vas a pedir?