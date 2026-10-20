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Jennifer Lopez y Brett Goldstein: rumores de romance en Los Ángeles

La cantante y el actor inglés mantienen un vínculo informal tras coprotagonizar la película

Por El Universal

Octubre 20, 2026 05:55 p.m.
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Jennifer Lopez y Brett Goldstein: rumores de romance en Los Ángeles
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       La química que Jennifer Lopez y su coprotagonista Brett Goldstein demostraron en la película "Office Romance", de Netflix, parece haber hecho magia fuera de la pantalla, pues la cantante y el actor y comediante inglés han despertado rumores sobre una posible relación.


      De acuerdo con fuentes que hablaron con Page Six, el vínculo entre ambos sería informal y estarían pasando tiempo juntos.

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      Las especulaciones surgieron después de que fueran vistos al salir de una fiesta organizada por un representante en Los Ángeles el pasado 16 de octubre. Los dos se retiraron en el mismo automóvil, aunque llegaron al evento por separado.
      No es la primera vez que llaman la atención por su cercanía. Durante la promoción de la película, estrenada en junio, ambos desmintieron las versiones sobre un idilio amoroso en el programa "Today". En esa ocasión, Jennifer explicó que es común que surjan rumores sobre su vida sentimental cuando la ven trabajando con alguien o acompañada de cualquier hombre.
      Por su parte, Goldstein comentó: "Creo que si te paras cerca de ella, eso es lo que sucede".
      Tras su ruptura con Ben Affleck en 2024, después de dos años de matrimonio, Lopez ha hablado en diversas ocasiones sobre lo feliz que se siente estando sola por primera vez, pues reconoció que antes le costaba trabajo mantenerse soltera.

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