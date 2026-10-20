Beneficios del agua de cáscara de piña en México
Esta bebida aporta minerales, antioxidantes y tiene efecto antiinflamatorio gracias a la bromelina.
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Con su característico color amarillo y sabor ligeramente ácido, la piña es una de esas frutas que no puede faltar en la cocina. Ya sea en jugo, ensalada o postre, su frescura la convierte en un ingrediente versátil.
¿Qué tanto? Por ejemplo, tras de una comida abundante, aprovechar su cáscara para hacer agua podría combatir molestias estomacales e incluso la sensación de pesadez.
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Aquí te explicamos a qué se debe esa capacidad.
Aunque muchas veces termina en la basura, la cáscara de la piña puede convertirse en una gran aliada para la salud, ofreciendo beneficios como:
- Ayudar a la hidratación: Después de salir a correr, hacer ejercicio o realizar actividades cotidianas, tu cuerpo necesita recuperar líquidos. Y, de acuerdo con un artículo de Tua Saúde, esta bebida puede reponer minerales y electrolitos.
- Combatir los radicales: Una investigación publicada en el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) señala que la piña presenta sustancias naturales relacionadas con la protección de las células ante el estrés oxidativo.
- Mejorar la función muscular: Al ser fuente de calcio y potasio, sus nutrientes contribuyen al fortalecimiento de los huesos y al funcionamiento correcto de los músculos.
- Favorecer la salud cardiovascular: Gracias a sus antioxidantes, el consumo de piña se relaciona con el cuidado del corazón y la regulación de la presión arterial.
- Efecto antiinflamatorio: Su bromelina puede disminuir la inflamación en el cuerpo. Y al mismo tiempo, su acción diurética previene la retención de líquidos.
La elaboración de esta agua requiere pocos ingredientes, y también es una excelente alternativa para reducir el desperdicio de alimentos. A continuación, te compartimos la receta:
Ingredientes:
Una piña
1 litro y 1/2 de agua
1 cucharada de miel
Procedimientos:
Lava bien la piña y retira su cáscara
Coloca la cáscara en una olla con un litro y medio de agua
Deja hervir a fuego bajo durante 10 a 15 minutos para que desprenda su sabor y aroma
Una vez transcurrido ese tiempo, apaga el fuego y permite que repose 5 minutos más.
Añade la cucharada de miel para endulzar
Cuela la preparación; puedes servirla tibia o dejarla enfriar. Disfruta.
Antes de tirar la cáscara de la piña, vale la pena conocer sus beneficios y descubrir cómo aprovecharla en una bebida refrescante.
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