Beneficios del agua de cáscara de piña en México

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Con su característico color amarillo y sabor ligeramente ácido, la piña es una de esas frutas que no puede faltar en la cocina. Ya sea en jugo, ensalada o postre, su frescura la convierte en un ingrediente versátil.

¿Qué tanto? Por ejemplo, tras de una comida abundante, aprovechar su cáscara para hacer agua podría combatir molestias estomacales e incluso la sensación de pesadez.

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Aquí te explicamos a qué se debe esa capacidad.Aunque muchas veces termina en la basura, la cáscara de la piña puede convertirse en una gran aliada para la salud, ofreciendo beneficios como:- Ayudar a la hidratación: Después de salir a correr, hacer ejercicio o realizar actividades cotidianas, tu cuerpo necesita recuperar líquidos. Y, de acuerdo con un artículo de Tua Saúde, esta bebida puede reponer minerales y electrolitos.- Combatir los radicales: Una investigación publicada en el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) señala que la piña presenta sustancias naturales relacionadas con la protección de las células ante el estrés oxidativo.- Mejorar la función muscular: Al ser fuente de calcio y potasio, sus nutrientes contribuyen al fortalecimiento de los huesos y al funcionamiento correcto de los músculos.- Favorecer la salud cardiovascular: Gracias a sus antioxidantes, el consumo de piña se relaciona con el cuidado del corazón y la regulación de la presión arterial.- Efecto antiinflamatorio: Su bromelina puede disminuir la inflamación en el cuerpo. Y al mismo tiempo, su acción diurética previene la retención de líquidos.La elaboración de esta agua requiere pocos ingredientes, y también es una excelente alternativa para reducir el desperdicio de alimentos. A continuación, te compartimos la receta:Ingredientes:Una piña1 litro y 1/2 de agua1 cucharada de mielProcedimientos:Lava bien la piña y retira su cáscaraColoca la cáscara en una olla con un litro y medio de aguaDeja hervir a fuego bajo durante 10 a 15 minutos para que desprenda su sabor y aromaUna vez transcurrido ese tiempo, apaga el fuego y permite que repose 5 minutos más.Añade la cucharada de miel para endulzarCuela la preparación; puedes servirla tibia o dejarla enfriar. Disfruta.Antes de tirar la cáscara de la piña, vale la pena conocer sus beneficios y descubrir cómo aprovecharla en una bebida refrescante.