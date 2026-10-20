logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Sabor

Beneficios del agua de cáscara de piña en México

Esta bebida aporta minerales, antioxidantes y tiene efecto antiinflamatorio gracias a la bromelina.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 05:48 p.m.
A
Beneficios del agua de cáscara de piña en México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       Con su característico color amarillo y sabor ligeramente ácido, la piña es una de esas frutas que no puede faltar en la cocina. Ya sea en jugo, ensalada o postre, su frescura la convierte en un ingrediente versátil.


      ¿Qué tanto? Por ejemplo, tras de una comida abundante, aprovechar su cáscara para hacer agua podría combatir molestias estomacales e incluso la sensación de pesadez.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Aquí te explicamos a qué se debe esa capacidad.
      Aunque muchas veces termina en la basura, la cáscara de la piña puede convertirse en una gran aliada para la salud, ofreciendo beneficios como:
      - Ayudar a la hidratación: Después de salir a correr, hacer ejercicio o realizar actividades cotidianas, tu cuerpo necesita recuperar líquidos. Y, de acuerdo con un artículo de Tua Saúde, esta bebida puede reponer minerales y electrolitos.
      - Combatir los radicales: Una investigación publicada en el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) señala que la piña presenta sustancias naturales relacionadas con la protección de las células ante el estrés oxidativo.
      - Mejorar la función muscular: Al ser fuente de calcio y potasio, sus nutrientes contribuyen al fortalecimiento de los huesos y al funcionamiento correcto de los músculos.
      - Favorecer la salud cardiovascular: Gracias a sus antioxidantes, el consumo de piña se relaciona con el cuidado del corazón y la regulación de la presión arterial.
      - Efecto antiinflamatorio: Su bromelina puede disminuir la inflamación en el cuerpo. Y al mismo tiempo, su acción diurética previene la retención de líquidos.
      La elaboración de esta agua requiere pocos ingredientes, y también es una excelente alternativa para reducir el desperdicio de alimentos. A continuación, te compartimos la receta:
      Ingredientes:
      Una piña
      1 litro y 1/2 de agua
      1 cucharada de miel
      Procedimientos:
      Lava bien la piña y retira su cáscara
      Coloca la cáscara en una olla con un litro y medio de agua
      Deja hervir a fuego bajo durante 10 a 15 minutos para que desprenda su sabor y aroma
      Una vez transcurrido ese tiempo, apaga el fuego y permite que repose 5 minutos más.
      Añade la cucharada de miel para endulzar
      Cuela la preparación; puedes servirla tibia o dejarla enfriar. Disfruta.
      Antes de tirar la cáscara de la piña, vale la pena conocer sus beneficios y descubrir cómo aprovecharla en una bebida refrescante.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Beneficios del agua de cáscara de piña en México
      Beneficios del agua de cáscara de piña en México

      Beneficios del agua de cáscara de piña en México

      SLP

      El Universal

      Esta bebida aporta minerales, antioxidantes y tiene efecto antiinflamatorio gracias a la bromelina.

      CDMX se tiñe de naranja con atole de cempasúchil
      CDMX se tiñe de naranja con atole de cempasúchil

      CDMX se tiñe de naranja con atole de cempasúchil

      SLP

      El Universal

      Comercios de la capital preparan atole artesanal con pétalos seleccionados

      Día Mundial del Pan: ¿Por qué se celebra el 16 de octubre?
      Día Mundial del Pan: ¿Por qué se celebra el 16 de octubre?

      Día Mundial del Pan: ¿Por qué se celebra el 16 de octubre?

      SLP

      El Universal

      La FAO relaciona el Día Mundial del Pan con el Día Mundial de la Alimentación para promover seguridad alimentaria.

      Flor de jamaica en México: tradición y salud
      Flor de jamaica en México: tradición y salud

      Flor de jamaica en México: tradición y salud

      SLP

      El Universal

      En nuestras mesas ha sido durante generaciones el acompañante infaltable de la comida