Todo listo para el Festival de Día de Muertos "Entre Xolos y Catrinas

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La Autoridad del Centro Histórico (ACH) anunció el Festival de Día de Muertos "Entre Xolos y Catrinas", el cual se realizará del 26 de octubre al primero de noviembre. El evento contará con un circuito de ofrendas, talleres culturales, recorridos temáticos y una rodada ciclista nocturna en distintos puntos del primer cuadro de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, el coordinador de la ACH, Carlos Cervantes Godoy, informó que los días 28 y 30 de octubre se realizarán recorridos a bordo del Centrobús, transporte eléctrico que circula por dos circuitos del Centro Histórico, donde habrá presentaciones de música, teatro y otras actividades culturales.

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Además, el 29 de octubre se llevará a cabo la rodada ciclista nocturna "Leyendas sobre ruedas", en la que los participantes podrán caracterizarse de personajes alusivos al Día de Muertos y recorrer distintos sitios de interés.Agregó que los días 30 y 31 de octubre se realizará una feria de cempasúchil y artesanías en la calle de San Ildefonso. La programación también contempla talleres de máscaras, papel picado y alebrijes, en colaboración con los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).Además, refirió que se realizará en las instalaciones de la ACH una master class para cocinar pan de muerto, así como de coctelería.Cervantes Godoy destacó que el festival contará con actividades dedicadas al xoloitzcuintle, raza canina vinculada con las tradiciones del Día de Muertos, mediante conferencias, expresiones artísticas y encuentros en el Centro Cultural El Rule, ubicado sobre Eje Central, muy cerca de la calle Francisco I. Madero.Explicó que durante estas jornadas también habrá presencia de ejemplares de xoloitzcuintle, con el objetivo de acercar a los asistentes a esta raza y promover el reconocimiento de su papel en las tradiciones mexicanas."Son parte de nuestras tradiciones, de nuestra historia, de nuestra identidad como país", expresó el coordinador de la ACH, quien reconoció el trabajo de las personas y organizaciones dedicadas a su conservación y difusión.Para el cierre del festival, el primero de noviembre se realizará un desfile de Catrinas y Catrines que partirá de las instalaciones de la Autoridad del Centro Histórico, ubicadas en República de Argentina número 8, y recorrerá las calles de Guatemala y Tacuba hasta llegar a la Plaza Manuel Tolsá.El funcionario detalló que el recorrido comenzará aproximadamente a las 18:00 horas y estará acompañado por música y calendas al estilo oaxaqueño. Al llegar a la Plaza Manuel Tolsá se realizará una pasarela de Catrinas y Catrines."La caminata está prevista para comenzar aproximadamente a las 6 de la tarde y esperemos cumplir las actividades entre las 9 y las 10 de la noche", señaló Cervantes Godoy.Aunque Godoy Cervantes dijo que no tiene un estimado todavía sobre la derrama económica que se espera, mencionó que participarán 160 unidades económicas en este festival, en su mayoría pequeñas y microempresas.El coordinador invitó a la ciudadanía a visitar las ofrendas que comenzaron a instalarse en distintos puntos del Centro Histórico y consultar la programación completa del festival a través de las redes sociales de la ACH.